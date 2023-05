Après une première édition en 2021, le Munich Motor Show s'apprête à rouvrir ses portes du 5 au 10 septembre 2023, pour accueillir de nombreuses nouveautés venues du monde entier. Il n'y a pas encore de liste officielle de ce que nous verrons, mais les premiers détails commencent à arriver.

A ce jour, nous savons qu'Opel sera présent au salon bavarois avec trois nouveaux modèles. Le constructeur à l'éclair, seule marque Stellantis présente au salon allemand, amènera à Munich des modèles à batterie, éléments fondamentaux pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé il y a quelque temps : devenir une marque 100 % électrique d'ici 2028.

Une première fois

Les deux premières nouveautés ont déjà été aperçues, mais seulement en photo, et le salon de l'automobile de Munich 2023 sera l'occasion pour elles de se montrer en vrai. Il s'agit des versions électriques de l'Opel Astra, en version compacte et break, et de l'Opel Corsa restylé.

Opel Astra électrique

L'Astra est basée sur la plate-forme EMP2 des versions thermiques et hybrides et est animée par un moteur avant de 156 ch et 270 Nm de couple, pour une autonomie maximale annoncée de 416 km grâce à des batteries de 54 kWh. Des éléments également repris par la Corsa électrique, mais basée sur la plateforme CMP, qui revendique une autonomie de 402 km.

Restylage de l'Opel Corsa

Et la troisième nouvelle Opel attendue au salon de Munich 2023 ? Le communiqué de presse mentionne l'appelation GSe, celle dédiée aux modèles plus sportifs d'Opel, mais il n'y a rien eu de nouveau ces derniers temps.

Et si le rendez-vous bavarois était l'occasion de présenter l'Opel Grandland électrique ? On sait qu'il sera produit à partir de 2024 dans l'usine d'Eisenach (Allemagne) et qu'il sera basé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, capable d'une autonomie maximale de 700 km.

Il ne reste plus qu'à attendre une confirmation.