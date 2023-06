La Chevrolet Corvette C8 est devenue la première de la dynastie à être équipée d'un volant à droite dès l'usine, lorsqu'elle a fait ses débuts au Japon il y a deux ans.

Récemment, la Corvette Z06 a également été lancée dans le pays avec une seule combinaison de couleurs. Mais si vous optez pour la Corvette Stingray, vous aurez de nouvelles possibilités de personnalisation sous la forme de deux modèles en édition limitée.

Galerie: Deux éditions japonaises de la Chevrolet Corvette

8 Photos

Chevrolet introduit ainsi au Japon la Limited Racing Style Edition et la Limited Sport Style Edition, un clin d'œil au riche héritage du constructeur en sport automobile. Chacun de ces modèles est limité à 35 exemplaires et sera disponible en deux combinaisons de couleurs et en version coupé ou cabriolet. Les véhicules sont d'ores et déjà disponibles à la commande, mais avant de connaître les prix, parlons des améliorations qu'ils ont reçues.

La Corvette Limited Racing Style Edition sera disponible en gris hypersonique ou en blanc arctique, avec des accents intérieurs bleus ou rouges, respectivement. Selon la teinte extérieure, les deux bandes qui parcourent toute la longueur du véhicule seront noires ou rouges.

Les coques de rétroviseurs et le spoiler arrière ont une finition en fibre de carbone nue, tandis que les jantes en alliage aluminium à 20 branches ont une finition noire brillante et cachent des étriers de frein rouges.

La Corvette Limited Sport Style Edition, quant à elle, est une version plus élégante de la voiture de sport, qui met l'accent sur l'intérieur. L'extérieur est dépourvu de bandes et se pare d'une couleur jaune éclatante ou d'une alternative noire plus sobre. Les sièges sont recouverts de cuir Nappa et de ceintures jaunes.

La Corvette Limited Racing Style Edition la plus abordable est proposée à partir de 95 789 euros pour un coupé 2LT blanc. Si vous optez pour la Corvette cabriolet noire, vous devrez débourser au moins 118 290 euros. Si vous préférez la Corvette Limited Sport Style Edition, préparez-vous à débourser au moins 94 504 euros pour une Corvette Coupé 2LT jaune et 117 005 euros pour une Corvette Cabriolet jaune.