Voir un voyant s'allumer sur le tableau de bord peut être stressant... encore plus si on ignore sa signification. Une recherche sur internet permet le plus souvent d'éclaircir le mystère mais l'iPhone permettra bientôt d'identifier en un instant ce que veut dire un voyant qui s'est activé.

La prochaine version du système d'exploitation du smartphone d'Apple, iOS 17, va renforcer la fonction Recherche visuelle, qui permet d'identifier le contenu d'une photo, en y incluant ces fameux voyant mais aussi les boutons des voitures, comme ceux des feux de détresse ou des options de climatisation.

Pour accéder à la fonction, il faudra photographier son tableau de bord puis se rendre dans l'application Photos pour afficher le cliché. Un bouton information, avec deux petites étoiles, apparaîtra en bas et il faudra appuyer dessus pour que le contenu de la photo soit analysé.

Cette fonctionnalité déjà existante pour identifier des plantes, des races d'animaux ou des oeuvres d'art, et qui pourra aussi proposer des recettes en analysant des aliments, donnera la signification des nombreux symboles utilisés dans les voitures, qui ont pour avantage d'être universels.

Le nom du voyant ou du bouton sera affiché, et un lien sera proposé pour obtenir plus d'informations, ce qui sera utile si le véhicule signale un problème technique nécessitant une intervention rapide.

Apple n'a pas officiellement communiqué sur la prise en charge de ces symboles mais des utilisateurs de la version beta d'iOS17 l'ont identifiée et en ont fait part sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle version du système d'exploitation devrait être proposée aux possesseurs d'iPhone au tout début de l'automne.

Apple s'intéresse de plus en plus au monde de l'automobile, pour aller plus loin que les cartographies proposées dans Plans et CarPlay, qui permet de synchroniser son téléphone avec le système d'info-divertissement du véhicule.

Il y a un an, le géant de la tech a dévoilé une nouvelle version de CarPlay capable d'habiller l'ensemble de l'habitacle, comme le fait Android Automotive, mais il n'est pour le moment proposé dans aucun modèle. Apple travaillerait aussi sur le développement d'un véhicule autonome, dans un projet nommé Titan.