Après avoir mis fin à la production des Elise, Exige et Evora en 2021, le seul modèle produit par Lotus en 2022 était l'Emira. Quant à l'Eletre, le SUV électrique de Norfolk n'est arrivé sur la chaîne de montage qu'au début l’année 2023. Quand à la berline rivale de la Porsche Taycan, les clients ne l’obtiendront pas avant 2024. Pour aggraver les choses, il y avait également des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement au second semestre 2022 qui ont freiné les livraisons, aujourd’hui encore.

Par conséquent, Lotus n'a pu expédier que 576 voitures l'année dernière, une baisse massive par rapport à 2021 où 1 566 véhicules avaient été livrés. Tout aussi inquiétante est la perte de 145,1 millions de livres sterling subie en 2022, qui a suivi une autre perte de 86,6 millions de livres sterling en 2021. Pour réduire les coûts, Lotus va alléger sa structure organisationnelle en supprimant jusqu'à 200 postes.

Attention à Porsche

Les opérations britanniques du constructeur automobile seront affectées par cette décision puisque Lotus a déclaré à Autocar et Top Gear que les propositions visant à supprimer jusqu'à 200 emplois concernaient la base de Hethel et du Warwickshire. Les rôles liés à l’ngénierie et à l’administration sont principalement ciblés car ces postes n'affecteront pas la construction des voitures. En fait, le constructeur prévoit d'assembler un nombre record de véhicules en 2023 (même à ce stade) en accélérant la production de l'Emira, sa dernière voiture thermique, et du SUV Eletre fabriqué en Chine.

Galerie: Lotus Evija (2019)

32 Photos

Quant aux 130 exemplaires de l’Evija, ils n'ont pas touts été vendus. Les premières livraisons de ce modèle sont prévues pour le mois d'août. On vous rappelle que les débuts officiels de l’Evija ont eu lieu il y a quatre ans, en juillet 2019.

Lotus travaille également sur une voiture de sport électrique qui devait être co-développée avec Alpine. Cependant, les deux entités ont décidé de manière inattendue de se séparer, il y a quelques mois. Si tout se passe comme prévu, cette voiture devrait arriver en 2026 et elle fera déjà face à un adversaire de taille étant donné que Porsche a promis de lancer une remplaçante électrique à la gamme 718 en 2025.