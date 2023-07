Faisant partie de la série des Ferrari iconiques, la Ferrari Monza SP2 est l'une des créations les plus exclusives et les plus rares de la marque au cheval cabré, voire même l'une des plus spéciales.

Sa silhouette de barchetta est dépourvue de pare-brise, s'inspirant des légendaires voitures de course classiques de Ferrari, et cache donc un moteur V12 bestial, développant près de 800 chevaux, ce qui en fait l'une des expériences de conduite et de possession les plus palpitantes qu'un connaisseur du Cavallino puisse connaître. L'un de ces propriétaires estimés est Steven Victor, un artiste et un directeur de label ayant un poids incroyablement important dans l'univers du hip-hop.

Dans les rues de New York, l'illustre magnat du hip-hop a décidé de laisser le skateboarder Tyshawn Jones montrer ses talents de l'une des manières les plus uniques, les plus épiques et, pour les amateurs de voitures, les plus terribles qui soient : en prenant son envol et en sautant par-dessus sa superbe supercar Ferrari Monza SP2 blanche. La foule entourant la voiture, garée perpendiculairement à la rue, ce saut a permis d'enjamber la précieuse machine, sous les cris d'excitation de la foule. Que l'on soit skateur ou passionné de voitures, on ne peut qu'apprécier cet incroyable exploit à quatre roues.

Une vidéo de la cascade ayant été publiée sur Instagram, Swizz Beatz, le propriétaire de la Ferrari Monza et ami de Victor, passionné de voitures, a commenté la vidéo, Victor faisant référence aux deux comme "Monza Boyz" dans le fil de discussion. Les amateurs de hip-hop, les skaters et les fans de Ferrari ne pourront que se réjouir de ce moment, et vous pouvez visionner la vidéo ci-dessus.