A partir du 1er janvier 2024, le gouvernement français va mettre en place un nouveau système d’attribution du bonus écologique pour les voitures électriques neuves. Le but de la manœuvre ? Récompenser les voitures produites en France et en Europe et surtout contrer l’arrivée des véhicules en provenance des États-Unis ou de la Chine. Les voitures électriques européennes génèrent, en effet, moins de CO2, lors de leur fabrication, que les véhicules conçus dans les usines américaines ou chinoises grâce à de l’énergie plus propre.

D’après les journalistes des Echos, qui ont relayés les sources gouvernementales, une batterie de voiture électrique produite en Chine émettrait jusqu’à 3 fois plus de CO2 que celle fabriqué en France. Quant au véhicule en lui-même, une voiture compacte fabriquée dans une usine chinoise, comme la BYD Dolphin (voir ci-dessous) émettrait 45% de CO2 en plus qu’une automobile assemblée dans l’hexagone.

Attention au score écologique

Ainsi selon cette nouvelle loi, chaque voiture électrique neuve vendue en France sera évaluée selon six critères environnementaux. Le bilan écologique des matériaux qui la composent (acier, aluminium, verre…) sera étudié, tout comme la transformation de ces matériaux et leur assemblage. Toute la chaîne de fabrication de la batterie sera aussi fortement surveillée ainsi que le transport de la voiture depuis son lieu de production jusqu’en France. Suite à ce long processus, la voiture obtiendra une note allant de 0 à 100 et ce n’est qu’a partir de 60 qu’elle sera éligible au bonus écologique.

En tout cas, cette nouvelle règle va permettre de favoriser l’implantation de nouvelles usines de production automobile sur le sol européen et les constructeurs comme Tesla et BYD sont en pleine réflexion sur l’emplacement de leurs futures usines.

Et pour les petites voitures ?

Cependant, toutes les autos ne seront pas logées à la même enseigne. Les citadines de moins de cinq places et d’une autonomie maximale de 180 km seront traitées différemment même si, pour le moment, on ne trouve que la Smart Fortwo EQ (voir ci-dessous) dans ce cas.

Enfin, les constructeurs dont les modèles auront été exclus du bonus écologique par ce système pourront faire appel à condition d’amener de bons éléments de justification. Quant au seuil des 47 000€ de valeur d’achat, on ne sait pas s’il restera en place et il est difficile de dire si des voitures comme la Dacia Spring (fabriquée en Chine) ou la Tesla Model 3 seront exclues suite à ce système. En revanche, la Tesla Model Y pourrait résister puisqu’elle est en partie produite en Chine mais aussi en Allemagne.

