La BMW M5, présentée en 2004, était la première berline quatre portes à être équipée d'un moteur V10 à essence, ce qui en faisait également la berline quatre portes la plus rapide de l'époque, avec une vitesse maximale de 305 km/h par heure et le 0 à 100 km/h en 4 secondes environ.

Le V10 de 5,0 litres possède également une autre caractéristique très attrayante : sa sonorité est très, très agréable. Mais, en même temps, posséder une E60 M5 - qui a maintenant presque 20 ans - peut rapidement devenir un casse-tête onéreux, le fameux moteur sous le capot étant réputé pour sa fragilité.

Galerie: Fin de la production de la BMW M5 E60

146 Photos

La voiture pouvait passer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et abattait le kilomètre départ arrêté en 22,7 secondes. Sa vitesse maximale était électroniquement limitée à 250 km/h, comme c'était souvent le cas chez BMW. Cependant, avec sa puissance, elle pouvait théoriquement atteindre les 326 km/h. Le système de freinage, qui était traditionnellement le point faible des BMW M, avait été amélioré dans cette version. Les disques avaient un diamètre plus grand que ceux de la E39, et leur refroidissement avait été soigné. BMW annonçait que la voiture pouvait décélérer de 200 à 0 km/h en seulement 140 mètres. Cependant, malgré ces améliorations, l'endurance de ces freins était toujours insuffisante par rapport aux capacités d'accélération de la voiture.

Cela étant précisé, lorsque nous sommes tombés sur la vidéo intégrée en haut de cette page, où quelqu'un fonce avec un char d'assaut sur une BMW M5, nous avons été un peu troublés.

Pour rappel, la E60 M5 a été fabriquée à environ 20 000 exemplaires au cours de ses cinq années de production, ce n'est donc pas exactement le genre de voiture que l'on trouve à tous les coins de rue.

Cependant, après avoir visionné la vidéo, il s'est avéré que la berline quatre portes performante avait un châssis fissuré quelque part autour du moteur. De plus, les deux protagonistes ont pris le temps de la démonter et d'en extraire tout ce qui pouvait être récupéré : jantes, panneaux de porte, tableau de bord, écran central, éclairage, etc.