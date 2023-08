Les amateurs de tout-terrain japonais n'ont que l'embarras du choix, car Toyota ne se contente pas de vendre le Land Cruiser 300 et le nouveau 250, mais ramène aussi le 70. Oui, le modèle lancé à l'origine en 1984 reviendra au pays du soleil levant en 2024 pour son 40e anniversaire. Alors que la variante JDM était présentée comme un SUV, le modèle australien équivalent conservera la carrosserie pick-up.

Au Japon, Toyota a l'intention de vendre le Land Cruiser 70 2024 avec un moteur diesel de 2,8 litres, couplé à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Ce moteur développe une puissance de 201 chevaux et un couple de 500 Nm transmis aux deux essieux par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à six rapports. En version JDM, le célèbre tout-terrain mesure 4,890 m de long, 1,870 m de large et 1,920 m de haut, avec un empattement de 2,730 m.

Son cousin australien est plus intéressant puisqu'il continue à proposer un V8 diesel de 4,5 litres délivrant ses 202 ch et 430 Nm à la route par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Il est également possible d'opter pour un nouveau moteur diesel de 2,8 litres développant 201 ch et 500 Nm, mais ce moteur à quatre cylindres est exclusivement associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Toyota Australia a l'intention de commercialiser le Land Cruiser 70 2024 en version pick-up et SUV, avec le même bouclier avant modernisé que la version japonaise. L'habitacle merveilleusement old school dispose désormais d'un écran tactile de 6,7 pouces pour un système d'infodivertissement offrant Apple CarPlay et Android Auto câblés. Des changements ont également été apportés au combiné d'instruments, qui dispose désormais d'un écran plus moderne de 4,2 pouces. Même si le véhicule frôle les 40 ans, il dispose désormais de l'alerte de franchissement de ligne, de l'assistance aux panneaux de vitesse et des feux de route automatiques.

Tous les détails seront dévoilés à l'approche du lancement du modèle, prévu pour le quatrième trimestre de l'année en Australie, tandis que le Japon recevra le Land Cruiser 70 modifié cet hiver.