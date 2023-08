Le marché automobile n'échappe pas à l'inflation et les véhicules neufs ont vu leurs prix grimper en flèche depuis la crise sanitaire. Selon des chiffres d'AAA Data compilés pour Capital, le tarif moyen d'une voiture neuve était de 35 118 euros (hors options et négociations) dans les catalogues des constructeurs en France au cours du premier semestre 2023, soit une hausse de 8% en un an.

Les causes sont multiples, entre l'inflation, les pénuries de composants depuis le début de la pandémie et renforcées par la guerre en Ukraine, mais également des problèmes logistique selon Capital.

Tous les types de motorisations sont concernés par cette hausse. Le diesel est celui pour qui la hausse est la plus forte, (10%, soit un tarif moyen de 37 736 euros), mais l'essence n'est pas épargné (+8%, tarif moyen de 28 268 euros). Les hybrides rechargeables ont vu leur prix moyen augmenter de 10%, pour atteindre 58 717 euros.

L'électrique, dont les ventes sont en pleine croissance et les tarifs moyens plus élevés, tire vers le haut la facture... mais malgré leur démocratisation et le bonus écologique pouvant atteindre 7 000 euros, les VE ne voient pas leurs tarifs baisser. La hausse est de 8% sur un an, pour une moyenne de 41 473 euros.

Un marché automobile qui progresse quand même

Malgré ces tarifs élevés, le marché automobile continue à se redresser après une année 2022 très difficile. AAA Data a enregistré 128 946 immatriculations de véhicules particuliers neufs au mois de juillet, soit une hausse de 20% sur un an. On reste cependant loin des niveaux de juillet 2020 (178 980) et juillet 2019 (172 224).

L'hybride a représenté 36% du marché (41 131 ventes, soit une hausse de 43% en un an) et l'électrique 13% (16 866 immatriculations, progression de 32%). La première marque électrique était Tesla en juillet, devant Dacia et Renault.

Du côté des véhicules thermiques, l'essence progresse (+16%, 48 371 unités) et le diesel poursuit sa chute (-29%, 12 497 immatriculations).

Les SUV restent très populaires puisque toutes motorisations confondues, ils ont représenté 47% des ventes avec 60 652 immatriculations, soit une hausse de 25% en un an !