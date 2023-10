Le troisième jour de la Rennsport Reunion 2023 - l'événement qui rassemble certaines des voitures de course Porsche les plus rares et les plus exotiques avec les personnes qui les ont créées et pilotées - a marqué un départ unique par rapport aux courses de vitesse généralement associées aux événements Porsche. Au lieu de cela, les projecteurs se sont braqués sur une compétition qui a atteint une vitesse de pointe de 24 km/h, ce qui en fait peut-être la course la plus lente impliquant des Porsche dans le monde.

Bien entendu, il ne s'agit pas ici de voitures Porsche. La course de tracteurs Porsche qui s'est déroulée lors de la réunion Rennsport a attiré un grand nombre de pilotes, dont Jeff Zwart, Jörg Bergmeister et le co-grand marshal de l'événement, Patrick Long. Ils ont été rejoints par le Comité exécutif de Porsche, dont Barbara Frenkel, Andreas Haffner, Michael Steiner et Detlev von Platen.

Galerie: Course de tracteurs Porsche à Rennsport Reunion 7

12 Photos

"C'était le plus grand plaisir que l'on puisse avoir à une vitesse de 24 km/h. Tout est dans le maintien de l'élan. Je pense que mon équilibre aérodynamique était assez bon, et j'ai vraiment tiré le maximum des pneus", a déclaré Nick Tandy, un pilote de course professionnel qui se qualifie lui-même avec humour de "fermier professionnel".

Tandis que la course de tracteurs à 15 milles à l'heure remportée par Greg Garneau offrait un divertissement comique, les pilotes de la Porsche Carrera Cup North America ont montré à la foule ce que la performance de Porsche signifiait pour eux. Lors d'une séance de qualification très disputée, Will Martin de JDX Racing a décroché la pole position, suivie d'une victoire de Tom Sargent dans la première course.

Pendant ce temps, Porsche a également dévoilé une voiture de course dont le prix s'élève à 1 million d'euros. La Porsche 911 GT3 R Rennsport est équipée d'un moteur atmosphérique de 4,2 litres et d'un aileron géant à l'arrière. Le constructeur a également réuni Lightning McQueen et Sally Carrera. Nous avons également eu l'occasion de nous entretenir avec le responsable du programme de personnalisation Porsche Sonderwunsch.

Cette année, plus de 91 000 personnes ont assisté à la réunion Rennsport, qui célèbre l'histoire de Porsche dans le domaine de la course automobile. Le programme comprenait plus de 300 participations à des courses, la première présentation aux États-Unis du concept Mission X, ainsi que la première apparition publique aux États-Unis de la nouvelle 911 S/T.