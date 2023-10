Ce concept Vision qui sera présenté au Japan Mobility Show 2023 plus tard ce mois-ci est peut-être une Copen au design familier, mais il s'agit d'une voiture sensiblement différente.

Tout d'abord, elle est bien plus grande que le modèle de série qui porte son nom. La Copen normale est une voiture kei, et doit donc respecter certaines restrictions de taille. Alors que le modèle standard ne mesure que 3,3 mètres de long et 1,4 m de large, de son côté la Vision s'étend sur 3,8 m de long et 1,6 m de large. Le véhicule expérimental est légèrement plus bas et son empattement est beaucoup plus long que celui de la voiture kei.

Daihatsu Vision Copen

4 Photos

La Copen est devenue presque aussi grande qu'une Mazda Miata. Tout comme la MX-5 - qui a été renouvelée au Japon cette semaine avec une version ND3 - elle adopte une configuration à propulsion arrière. Pour rappel, la voiture kei transmet la puissance aux roues avant. À ce propos, la Vision est vraisemblablement beaucoup plus puissante puisqu'elle abandonne le moteur trois cylindres turbocompressé de 0,6 litre au profit d'un plus gros moteur de 1,3 litre. Puisque la cylindrée a plus que doublé, la puissance a certainement augmenté bien au-delà des 63 ch de la kei.

De manière plutôt décevante, la Vision Copen semble être équipée d'une transmission automatique au lieu de la boîte manuelle proposée pour le modèle standard, qui peut également être équipé d'une CVT. Selon le communiqué de presse, Daihatsu indique que le moteur à combustion interne a été développé pour fonctionner avec du carburant CN, ce qui fait probablement référence à un carburant neutre en carbone.

Le design rend la Vision Copen immédiatement familière, même si la voiture est maintenant beaucoup plus grande. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le voir avec le toit relevé, mais Daihatsu affirme que le véhicule a été conçu pour imiter l'Active Top du modèle de première génération. Il s'agit d'un toit rigide rétractable électriquement, et la voiture devrait encore offrir une certaine praticité avec le toit replié, compte tenu de sa poussée de croissance. À l'intérieur, on trouve un tableau de bord numérique, un système d'infodivertissement relativement petit, des boutons tactiles au design classique à la Porsche.

Le Copen est le dernier modèle de la vieille garde des voitures kei sportives, puisque la remplaçante de la Honda Beat, la S660, a été abandonnée en 2022. La Suzuki Cappuccino a été abandonnée en 1998. L'Autozam AZ-1 à moteur central a tiré sa révérence en 1994, lorsque l'équivalent Suzuki - baptisé Cara - a également été abandonné.