Toyota annonce "une nouvelle aube" et accompagne cette déclaration énigmatique d'une image sombre d'une nouvelle voiture. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelle voiture le constructeur annonce, mais la nouvelle génération de Camry semble être le véhicule le plus probable que la marque prépare pour une première.

Un lancement en 2024

Ci-dessous, vous pouvez voir l'image teaser de Toyota à gauche et une version éclaircie à droite. Les feux de position pointus sont bien visibles. Du côté passager de l'image plus claire, on aperçoit la partie inférieure du bouclier, et la grande ouverture suggère qu'il pourrait s'agir d'une version TRD. Le logo occupe une place importante sur le nez.

Un rapport datant de février 2023 indique que la nouvelle Camry sera lancée en 2024. Cette information s'inscrit dans le cadre de la campagne de teasing de Toyota pour la nouvelle génération de modèles. Souvenez-vous, la marque a passé des mois à diffuser diverses images du Tacoma 2024 avant de finalement présenter le pick-up. Il se pourrait donc qu'une stratégie similaire se profile à l'horizon pour ce véhicule.

Encore très peu de détails

Les détails techniques concernant la nouvelle Camry sont encore peu nombreux. Elle reposerait sur une plateforme TNGA-K évoluée. Aucune spécification concernant le groupe motopropulseur n'est disponible, mais nous nous attendons à ce que des moteurs à combustion interne et des moteurs hybrides restent disponibles.

Comme il s'agit de la première image que nous voyons, nous n'avons pas de détails sur l'intérieur du véhicule. Les produits les plus récents de Toyota, comme la Prius et la Crown, sont dotés d'un grand écran d'infodivertissement orienté vers le portrait, situé au sommet de la console centrale. La Camry offre déjà de nombreuses technologies de sécurité, et il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que cela change.

La Camry est l'un des produits les plus importants de Toyota aux États-Unis. En 2022, elle s'est classée au cinquième rang des véhicules les plus vendus dans le pays. Le constructeur en a vendu 295 201 sur le site . La quatrième place revient au RAV4 avec 399 941 livraisons.

Alors qu'elle reste populaire de l'autre côté de l'Atlantique, la Camry ne se porte pas aussi bien au Japon. Après que les ventes y soient tombées sous la barre des 6 000 unités, Toyota aurait abandonné la berline sur ce marché.