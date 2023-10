Les réglementations en matière d'émissions étant de plus en plus strictes dans de nombreuses régions du monde, il devient de plus en plus difficile pour les constructeurs automobiles de lancer des voitures performantes propulsées exclusivement par un moteur à combustion interne.

Même les constructeurs d'élite à faible volume comme Ferrari n'ont d'autre choix que de s'électrifier, ce qui explique que les récents chevaux cabrés créés à Maranello soient équipés d'un groupe motopropulseur hybride. La 296 GTB en fait partie, ainsi que sa version décapotable, la 296 GTS.

Un monstre de course

Cependant, cette 296 Challenge est équipée d'un V6 pur, sans aucune assistance hybride, puisqu'il s'agit d'une voiture de course pur-sang. En supprimant la plaque d'immatriculation, Ferrari n'a pas à se préoccuper du respect des normes d'émissions puisque la voiture participera au Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Il s'agit du neuvième modèle développé pour cette compétition et il remplace la 488 Challenge Evo introduite pour la saison de course 2020.

2024 Ferrari 296 Challenge

4 Photos

Au cœur de la Ferrari 296 Challenge 2024 se trouve le moteur biturbo familier de 3,0 litres qui supprime le composant hybride, tout comme la 296 GT3 lancée pour la saison 2023. N'ayant pas à respecter les règles strictes imposées aux voitures de route, les ingénieurs ont débridé le V6, qui délivre désormais une puissance massive de 700 chevaux et un couple de 740 Nm. Dans la voiture de course, le six cylindres ne développe "que" 663 ch, mais la puissance totale est bien plus élevée grâce au moteur électrique, qui fournit une puissance combinée de 830 ch.

La plus puissante de son segment

Avec 234 chevaux par litre, Ferrari est fière de dire que le moteur fournit une puissance record pour son segment. La nouvelle 296 Challenge est la première voiture de course à utiliser un V6 à 120 degrés dans l'histoire du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Une grande puissance s'accompagne de grandes responsabilités, c'est pourquoi cette voiture réservée à la piste est équipée de freins en carbone-céramique, d'un système ABS amélioré dérivé de la 296 GTB et de nouveaux pneus Pirelli de 19 pouces spécialement développés pour cette application.

Enfin, l'aérodynamisme de la 296 Challenge lui permet de générer plus de 870 kg de force portante à 250 km/h, un record pour une voiture de course développée pour la série à marque unique.

Ferrari présentera sa dernière bête de course en Italie, sur le circuit du Mugello, du 24 au 30 octobre, date à laquelle se déroulera la Finali Mondiali.