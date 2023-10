Il y a peut-être un grand événement automobile en cours à Tokyo, où se déroule le Japan Mobility Show 2023, mais cela n'empêche pas Kia de dévoiler deux produits importants cette semaine.

Quelques jours après avoir présenté le K5 2025, le Carnival 2025 fait ses débuts officiels grâce à des images montrant uniquement l'extérieur. Les phares et les feux arrière du monospace ont été entièrement redessinés et présentent une disposition similaire à la lettre "T".

Il semble que la nouvelle calandre présente des motifs différents selon le niveau de finition. À ce propos, cette version sud-coréenne de la voiture familiale inaugure une version "Gravity" aux accents métalliques sombres. Comme pour la berline de taille moyenne mentionnée plus haut, le pare-chocs avant présente un design plus épuré après l'élimination des feux antibrouillard séparés. À l'arrière, Kia a déplacé l'emplacement de la plaque d'immatriculation plus bas sur le hayon.

2025 Kia Carnival (Corée du Sud)

L'arrière du Carnival 2025 est désormais plus lisse puisqu'il n'y a plus de poignée visible pour ouvrir le hayon. Un autre changement que nous pouvons remarquer est l'emplacement du logo Kia qui ne coupe plus en deux la barre de feux arrière. Il a été déplacé légèrement plus bas, une décision de design qui a également été prise pour le K5 2025. Les feux inférieurs montés dans le pare-chocs arrière semblent plus étroits qu'auparavant, tandis que la partie métallique du pare-chocs s'étend davantage que sur le modèle pre-facelift.

Les images de l'intérieur n'ont pas encore été dévoilées, mais des rapports en provenance de Corée indiquent qu'il recevra les écrans incurvés et la technologie de reconnaissance des empreintes digitales. Un changement plus notable est attendu sous le capot, où il est presque confirmé que le Carnival recevra un groupe motopropulseur hybride avec un moteur essence 1,6 litre turbocompressé et un moteur électrique pour une configuration électrifiée héritée du Sorento. Pour ce SUV, la puissance est connue pour 230 ch.

La révélation complète devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Aux États-Unis, le Carnival est déjà présenté pour le courant de l'année 2024.