Est-ce qu'il y a quelque chose de plus américain que des courses de semi-remorques complètement modifiés ? Ces courses ont quelque chose de merveilleusement absurde. Les gros camions sont censés transporter de lourdes charges sur de longues distances. La vitesse et l'accélération rapide ne sont pas des qualités que l'on associe habituellement à ces véhicules. Mais ce n'est pas le cas de ces machines. Grâce à des moteurs bien réglés, ils crachent des nuages de fumée noire lorsqu'ils s'élancent sur la piste.

Cette vidéo dure 40 minutes et est étroitement montée pour se concentrer sur les courses. Nous vous conseillons de la parcourir pour découvrir la grande variété de camions présentés, mais certains moments forts méritent d'être soulignés.

Des camions de toutes sortes

La première course de semi-remorques se déroule aux alentours de 8'00''. Il s'agit d'une variante passionnante de la formule habituelle. Les gros camions transportent trois paquets de grumes qui pèsent plusieurs tonnes. Ce duel est amusant parce que le camion de gauche produit un tel couple qu'on peut voir le capot se tordre.

Il y a un passage similaire à 18'11'' où le semi-remorque de gauche fléchit et se tord lorsqu'il quitte la ligne de démarcation. De plus, les deux concurrents dégagent une fumée noire pendant qu'ils parcourent la distance.

Si vous voulez voir des runs particulièrement rapides, allez à 21'33'' ou 35'36'' dans cette vidéo. On ne voit pas les temps au quart de mille (400 mètres) des camions, mais ils ont l'air beaucoup plus rapides que les autres passages dans la vidéo.

Toujours plus de bruit et de fumée

Un autre point fort est la sonorité de ces camions. Il faut de gros turbos pour donner de l'élan à ces engins. Lorsqu'ils produisent de la puissance, le sifflement qu'ils émettent peut les faire ressembler à un avion à réaction volant sur la piste.

L'un des véhicules les plus spectaculaires se trouve à 27'41''. Il est doté d'une grosse entrée de turbo qui sort du capot et d'une peinture orange flamboyante. On ne peut pas rater cette machine, surtout avec l'échappement devant le côté passager du pare-brise. Le même camion apparaît à plusieurs reprises dans cette vidéo.