Movember, une initiative qui a vu le jour à Londres en 2003, est devenue, la principale organisation caritative en faveur de la santé masculine, avec la moustache comme symbole de ralliement. Cette approche emblématique du plaidoyer souligne la lutte contre un éventail varié de problèmes importants liés à la santé masculine. À ce jour, Movember a lancé plus de 1 300 projets dans le monde entier, faisant progresser la recherche et la sensibilisation à chaque pas.

Stephan Winkelmann, président et directeur général de Lamborghini, a exprimé l'engagement de la marque envers la cause, soulignant l'espoir et l'intention de l'entreprise d'avoir un impact mesurable grâce à son soutien.

"Chaque action entreprise au niveau mondial et local peut contribuer à sensibiliser aux questions de santé masculine et à collecter des fonds", a déclaré M. Winkelmann.

En effet, la contribution de la marque italienne va bien au-delà de l'aide financière : il s'agit de mobiliser une communauté.

Des rassemblements

C'est ce qu'ils font, avec les rassemblements annuels "Bull Run", qui mettent en scène plus de 800 voitures Lamborghini dans le monde entier, chacune ornée d'une moustache symbolique, défilant dans les rues de la ville, un spectacle qui fait non seulement tourner les têtes mais aussi les conversations sur un sujet souvent négligé. Ces rassemblements, qui partent de différents concessionnaires sur les cinq continents, servent de moteur au changement.

Cependant, le message de Movember et son esprit de défense transcendent le genre, et l'inclusion de Lamborghini dans le mouvement, illustré par sa campagne officielle de collecte de fonds Movember, judicieusement nommée "LAMBORGHINI MOVEMBER BULLS". Cette initiative invite tout le monde à participer, reflétant une solidarité plus profonde que les rugissements de leurs voitures.

Un slogan

Dans l'esprit de son slogan "Italian Excellence That Makes the World Dream", Lamborghini rêve d'un monde plus sain. Pour ceux qui souhaitent contribuer ou approfondir la mission de Movember, Lamborghini encourage à visiter le site Movember.com, où la sensibilisation et les dons contribuent à un avenir plus sain pour les hommes du monde entier.