L’aérodynamisme joue un rôle central dans l’industrie automobile, et son importance devient encore plus prononcée à l’ère des véhicules électriques. Une aérodynamique efficace est cruciale pour plusieurs raisons, et avant tout, elle a un impact sur l'efficacité énergétique d'un véhicule, qui est primordiale pour cette nouvelle génération de voitures. En d’autres termes, une conception simplifiée réduit la traînée, permettant aux voitures alimentées par batterie de surmonter plus facilement la résistance et de voyager plus loin avec une seule charge.

Cela nous amène au véhicule que vous voyez représentée ici. Il s'agit du dernier concept électrique de Chery, qui présente apparemment un coefficient de traînée de 0,168. Le prototype Aero a été développé à l’aide de simulations d’IA et Chery affirme qu’il s’agit de la voiture la plus optimisée, aérodynamiquement, au monde. Il s’avère que cette déclaration est complètement inexacte mais nous y reviendrons.

Les détails disponibles sur le concept ne sont pas si nombreux. Le constructeur automobile chinois explique qu'il s'est inspiré du thon (oui il s’agit bien du poisson que vous mangez en conserve) pour la conception globale et qu'il a réalisé plus de 2 000 cas d'optimisation différents en recherchant des lignes aérodynamiques "parfaites". Lors d'essais en soufflerie en août dernier, Chery a enregistré un Cd de 0,168, ce qui, selon elle, est la meilleure performance de l'industrie automobile. Cependant, le résultat n’a pas été vérifié de manière indépendante.

Chery a encore du pain sur la planche

Si l’on compare la Chery avec d'autres réalisations remarquables dans le domaine aérodynamique, le concept Volkswagen ARVW a atteint un Cd de 0,15 dans les années 1970. Quant au concept Ford Probe V, de 1985, il offre une résistance au vent de 0,137, et la Fiat Turbina de 1954 avait une résistance au vent de 0,14. Tous des chiffres battent facilement le nouveau concept de Chery.

La Volkswagen ARVW pouvait atteindre les 362 km/h avec ses 179 chevaux !

La Lightyear 0, une voiture beaucoup plus moderne, avait un coefficient de traînée de 0,175. Ce démarrage n’a pas duré longtemps et seuls deux véhicules ont été assemblés. Comme le rappelle Electrek, Aptera Motors met la touche finale à un trois-roues électrique solaire, dont le coefficient de traînée serait compris entre 0,13 et 0,15. Ces chiffres ne sont cependant pas encore officiels ni publics.

Pour ceux qui ne connaissent pas Chery Automotive, il s'agit d'un constructeur automobile chinois créé en 1997. Basé à Wuhu, Anhui, en Chine, Chery s'est d'abord fait connaître pour produire des voitures compactes, économiques et abordables, conçues pour répondre aux besoins de la classe moyenne chinoise en pleine croissance.

Au fil du temps, Chery a démontré son engagement envers l'innovation, en mettant fortement l'accent sur la recherche et le développement. Un aspect notable de son expansion mondiale a été sa percée sur le marché des véhicules électriques. La présence internationale du fabricant n'a cessé de croître, avec des partenariats et des usines d'assemblage dans plusieurs pays, dont le Brésil, la Russie et l'Iran. Mais quelque soit son succès, à l'heure actuelle, Chery ne possède pas la voiture la plus aérodynamique au monde.