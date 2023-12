À quoi vous pensez lorsque l'on vous parle d'une berline Trident qui n'est, ni de nom ni de fait, une Quattroporte ? Il s'agit bien de la Maserati Mexico, une élégante voiture tricorps présentée au salon de l'automobile de Turin en 1966. Elle a été baptisée "Mexico" en l'honneur de la victoire d'une Cooper-Maserati au Grand Prix du Mexique cette année-là.

Dotée de l'allure d'une véritable voiture sur mesure, peu de gens savent que la Mexico avait une "sœur" un peu moins célèbre, mais encore plus exclusive. Appelée Mexico Frua, elle a été fabriquée en très peu d'exemplaires dans le monde.

Ce qui la distingue de sa sœur

La Mexico Frua a été conçue par le designer Pietro Frua et construite par la Carrozzeria Vignale. Les différences par rapport à la Mexico classique sont assez évidentes et concernent principalement la face avant. Sur la Frua, en effet, on trouve des phares dédiés et une calandre plus petite, tandis que les proportions (y compris la longueur de 4,59 m) sont essentiellement inchangées.

Maserati Mexico par Frua (1968) Maserati Mexico

Le design de la Maserati est proche de celui d'autres voitures Trident, telles que la première série de la Quattroporte et la 5000 GT de l'Aga Khan.

La voiture a été présentée au salon de l'automobile de Genève en 1968, mais n'a été entièrement achevée qu'en 1970, lorsque les premiers exemplaires ont été livrés aux clients.

Ne pas renoncer à la course

L'équipement de la Maserati est l'un des plus complets de l'époque et comprend notamment la direction assistée, la climatisation et la radio.

Sous le capot se trouve un V8 4.7 de 300 ch, qui permet à la voiture d'atteindre une vitesse de pointe de 225 km/h.

Maserati Mexico par Frua (1968)

Quelle est la valeur d'un tel exemplaire ? La valeur moyenne d'une Mexico de série se situe entre 90 000 et 130 000 euros, tandis qu'une Frua, encore plus rare, peut atteindre des prix bien plus élevés. Si vous êtes collectionneur et que vous la voyez un jour dans une vente aux enchères, soyez donc très attentif.