Le marché sud-américain est l'un des plus rentables pour les grands constructeurs automobiles mondiaux. Parmi eux, Nissan, qui a dévoilé son plan à long terme Ambition 2030, vise à exporter deux nouveaux SUV équipés d'un moteur turbocompressé conçu de toutes pièces dans plus de 20 pays, à commencer par le Brésil.

Le nouvel investissement de Nissan prévoit un total de 2,6 milliards de reais (5 milliards d'euros au taux de change actuel) d'ici 2025 et 6,2 milliards de reais (11 milliards d'euros) sur 10 ans.

Les fonds serviront tout d'abord à agrandir le complexe industriel de Resende, qui est déjà l'un des plus gros investissements réalisés par un constructeur automobile au Brésil.

Il s'agit d'un centre de production qui répond à toutes les normes de sécurité et de qualité en vigueur dans le reste du monde, de l'impression au moulage par injection de plastique, en passant par la carrosserie, la peinture et l'inspection finale.

Grâce aux nouveaux investissements, l'usine sera dotée de nouveaux équipements et d'une série d'améliorations destinées à produire efficacement deux nouveaux SUV, dont l'un aura pour "mission" de poursuivre le succès du Nissan Kicks, un petit crossover économique (non commercialisé dans le reste du monde) qui est rapidement devenu un best-seller sur le marché local.

En outre, l'usine assemblera un nouveau petit moteur turbo avancé qui sera utilisé pour d'autres produits.

Cette rénovation est l'une des toutes premières pour le site, qui est en activité depuis avril 2014. L'annonce a été faite par Makoto Uchida, PDG de Nissan Motor Co, devant plus de 2 400 personnes qui ont assisté à la cérémonie, établissant ainsi un nouveau record mondial.

Le précédent, en fait, était de 1 800 personnes, atteint lors de la tournée de la flamme olympique dans la même usine de Resende en 2016, lorsque Nissan était le sponsor officiel des Jeux olympiques.

"Guidés par notre vision Ambition 2030 et tenant compte des besoins et des réalités du Brésil et de l'Amérique du Sud, nous avons une stratégie locale qui assurera notre transformation dans les années à venir."

"Nous devons démontrer notre engagement par de nouvelles actions afin de construire une base solide qui nous permettra d'évoluer davantage et de contribuer à la réalisation de nos objectifs mondiaux." - Makoto Uchida, PDG de Nissan Motor Co