L'année 2022 a été très rentable pour Nissan. Le Rogue était l'un des SUV les plus vendus l’an dernier et tout comme l'Altima chez les berline. De même, les Frontier et Kicks n'étaient pas loin d'être les meilleurs de leur segment. Mais malgré ce succès commercial, Nissan a peu d'attrait pour les passionnés dans sa gamme moderne au-delà de la nouvelle Z et de la GT-R obsolète (mais toujours impressionnante). Mais jusqu’à une période pas si lointaine, la marque en faisait rêver plus d’un.

Des décennies avant que le Rogue et l'Altima ne soient envisagés, Nissan a pris des risques qui n'étaient pas nécessairement couronnés de succès à grande échelle, mais qui se sont révélés dix fois plus rentables pour les passionnés. Certaines des voitures de sport les plus reconnaissables de tous les temps portent bel et bien le logo Nissan.

La collection "Heritage" de la marque japonaise est l'endroit où vous pouvez découvrir les racines du constructeur. Situé à Zama, à moins d'une heure de Tokyo, le musée faisait autrefois partie d'une usine qui produisait 300 000 voitures par an. Désormais, l’entrepôt situé à l’arrière d’une usine de batteries ressemble à un joyau caché.

Bien que Zama soit techniquement ouvert au public, vous ne pouvez pas y entrer sans réservation. Seulement 15 000 personnes l’ont visité depuis l’ouverture du musée en 2018. Avant cela, la plupart des véhicules abrités à l’intérieur de l’établissement faisaient partie d’une collection privée que Nissan a repris pour la porter à environ 280 modèles. Selon les normes du musée, toutes les voitures présentes sont en état de marche.

Un retour, nostalgique, dans le passé

Notre guide touristique est un ancien ingénieur Nissan semi-retraité mais qui continue de visiter des musées pour le plaisir. Lui et ses deux collègues, qui ont chacun travaillé pour Nissan pendant plus de 50 ans, ont directement participé au développement de certaines des voitures les plus emblématiques de la marque. Ils en connaissent donc un rayon sur cette collection.

Dès que vous entrez dans le musée, vous vous souvenez de ce que représentait autrefois l'insigne "Nissan". Une 300ZX immaculée (ou Fairlady Z sur le marché japonais) et une Nissan Z 2023 avec une peinture orange vif sont garées dans le hall et il s’agit là d’une représentation intéressante du chemin parcouru par la marque.

Lorsque vous entrez dans la salle d'exposition principale, cous avez le sentiment de remonter dans le temps. On y trouve certains des premiers véhicules Datsun et Prince jamais produits, les racines de la marque Nissan. En fait, la Datsun originale, une Phaeton 12, est même la première voiture présente dans la salle d'exposition.

Une "bébé" Nissan

Garée à proximité de celle-ci se trouve une voiture électrique des années 1940, comme quoi cette technologie, qui divise tant, ne date pas d’hier. La petite Tama a été le premier véhicule zéro émission de Nissan, construit sous le nom de Tokyo Electro Automobile Co. Cette voiture a fait ses débuts en 1947, au beau milieu de la crise pétrolière japonaise. Elle était populaire auprès des chauffeurs de taxi et de mini-camions jusqu'à la guerre de Corée, qui a provoqué la renaissance des véhicules à essence dans la région.

Plus loin, dans la première rangée, se trouve une autre petite chose qui attire le regard : une bébé Datsun. Restaurée en 2015, la Baby a été construite en 1965 et conçue spécifiquement pour que les enfants puissent la conduire dans le parc populaire "Kodomo no Kuni", également connu sous le nom de "Terre des enfants", avec une ferme laitière et un zoo.

Elle était équipée d'un petit moteur de 200 cm3 et, fait intéressant, d’une suspension indépendante aux quatre roues avec une configuration à double triangulation, à l'avant. Seulement 100 exemplaires ont été construits.

Zama : un joyau de l’automobile

Au fur et à mesure que vous avancez, les voitures deviennent plus grandes et plus reconnaissables. La toute première Skyline porte une peinture bleu ciel et un insigne Prince, rejoints par une ligne de GT-R argentées et rouges, qui ont été parmi les premiers exemplaires à porter la célèbre inscription à trois lettres.

Une magnifique Fairlady Z432 de 1969 offre un certain répit par rapport au style carré (mais toujours beau) des Nissan précédentes vues en face, et c'est la première et la plus reconnaissable pièce de l'héritage de performance exposée par la marque. D'autres Z s'enroulent autour de l'allée suivante que ce soit des voitures de rallye, de police ou de sécurité. On découvre également une 200ZG, particulièrement jolie, de 1985, soit la première voiture de sport Nissan dotée d'un moteur turbocompressé.

Alors que la collection plonge dans les années 1990, des icônes Nissan plus reconnaissables font part de leur présence. Une S13 Silvia vert menthe se trouve joliment entre deux modèles 180SX.

Parmi les autres voitures populaires dans la section des années 2000, on peut évoquer deux Skyline GT-R, impeccables, garées l'une à côté de l'autre. La première est une magnifique GT-R V-Spec II bleue de l’année 2000 et la seconde est une V-Spec Nur, encore plus jolie, de 2001 dans une subtile teinte d’or pâle.

Et puis il y a toutes sortes de véhicules étranges et merveilleux : des voitures de course, des prototypes électriques, le premier SUV Murano et bien sûr, une Nissan R390 GT1, ultra-rare. Si vous avez déjà joué à Gran Turismo, vous reconnaissez probablement cette voiture. C'est l'une des deux seules construites pour satisfaire les règles d'homologation du Mans.

Zama est tout simplement le rêve de tout passionné de voitures. Quelle que soit l’évolution de la marque, certaines des voitures de sport les plus cools et les plus emblématiques de l’histoire ont porté un insigne Nissan. Et c'est tout un spectacle de les voir ensemble, sous un même toit. Si jamais vous êtes au Japon, assurez-vous de réserver une visite, cela vaut vraiment le détour.