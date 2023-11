Après avoir analysé une multitude de vidéos d'espionnage et de clichés en gros plan de prototypes et de candidats à la commercialisation du Tesla Cybertruck, il est clairement apparu que la qualité de construction de ce véhicule était épouvantable.

Même les prototypes les plus récents présentaient des lacunes flagrantes dans les panneaux, des ailes mal ajustées et des éléments mal alignés. Mais Tesla a présenté le vendredi 10 novembre 2023 ce qui semble être un Cybertruck prêt pour la production, à New York, lors de la conférence annuelle de Barron. Et il avait bien meilleure allure.

Le Cybertruck a fait son apparition au Lincoln Center, dans le quartier de l'Upper West Side à Manhattan. Pourquoi était-il là ? Selon certains rapports, l'investisseur milliardaire Ron Baron possède environ 17,5 millions d'actions Tesla d'une valeur de 4,8 milliards de dollars (en septembre 2023). Il n'est donc pas surprenant que le superbe véhicule électrique soit exposé à l'extérieur de son lieu de réunion.

Cependant, la qualité du modèle présenté semble avoir pris les fans et les participants au dépourvu, si l'on en croit les réactions sur Twitter.

La semaine dernière, nous avons rapporté les défauts observés sur un prototype noir mat à un stade avancé, dans le sud de la Californie. Sur ce camion, les interstices entre les panneaux étaient suffisamment grands pour qu'un doigt s'y glisse, le joint entre le montant A et le nez présentait un chevauchement visible, les ailes étaient mal alignées et des sections de la barre de feux arrière étaient inégales. La liste des incohérences était longue. La plupart de ces défauts étaient absents de la version présentée à New York.

Après avoir regardé de plus près les photos récentes, on peut remarquer un espace à l'endroit où le panneau sous les feux de circulation se fond sur le côté. Mais il s'agit plutôt d'un détail pointilleux, et probablement pas aussi grave que le désordre que nous avons vu précédemment.

Après que le PDG Elon Musk a conduit un véhicule de série présentant des problèmes d'écart entre les panneaux au début de l'année, il a fixé des objectifs de qualité dans un courriel adressé à ses employés. "En raison de la nature du Cybertruck, qui est fait de métal brillant avec des bords généralement droits, toute variation dimensionnelle apparaît comme une plaie", a déclaré Elon Musk à ses employés, selon l'e-mail qui a fait l'objet d'une fuite. "Toutes les pièces de ce véhicule, qu'elles soient internes ou qu'elles proviennent de fournisseurs, doivent être conçues et fabriquées avec une précision inférieure à 10 microns", a-t-il insisté.

La récente observation est-elle donc le signe que l'on se rapproche de cette précision inférieure à 10 microns ? Probablement pas, et c'est une question difficile à trancher. Toutefois, cela indique que Tesla est capable d'améliorer la qualité jusqu'à la perfection et de relever les défis liés à la fabrication d'un véhicule électrique avec des panneaux de carrosserie en acier inoxydable et des techniques de fabrication complexes.

Une autre question se pose : les centaines de milliers de Cybertrucks que la marque a l'intention de produire auront-ils une allure aussi élégante que le modèle présenté à New York ? Seul l'avenir nous le dira.