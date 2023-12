Il n'est pas facile d'obtenir une estimation très précise de l'autonomie d'un véhicule électrique sur le marché aujourd'hui, car de nombreux facteurs doivent être pris en considération, dont certains sont plus difficiles à prévoir.

Néanmoins, il est important que les constructeurs automobiles proposent une prédiction précise de l'autonomie de leurs véhicules électriques s'ils veulent que les gens fassent confiance à la technologie et ne soient pas angoissés en réalisant que l'estimation de l'autonomie affichée par leur véhicule est trop optimiste dans des conditions réelles.

Tesla s'efforce de perfectionner ses outils de prédiction de l'autonomie et a dressé la liste de tous les facteurs pris en compte par son système de navigation pour calculer un itinéraire et le pourcentage de batterie à l'arrivée, une liste assez longue.

Publiée sur la page X (anciennement Twitter) de Tesla North America, la liste comprend des facteurs évidents et d'autres qui le sont moins lorsqu'il s'agit de déterminer l'autonomie.

Dans la colonne "évident", nous avons les éléments qui doivent être pris en considération avant même de prendre la route. Il s'agit notamment de l'état de charge initial de la batterie, de la température initiale de la batterie, du conditionnement de la batterie, du poids total combiné du véhicule, du coefficient de traînée aérodynamique et de la consommation d'énergie spécifique au véhicule. Si la voiture est équipée d'un porte-vélo, par exemple, l'autonomie s'en trouvera affectée.

Il y a ensuite d'autres facteurs évidents qui doivent être pris en compte pendant toute la durée du voyage, tels que la vitesse et la direction du vent, la température ambiante, l'altitude/la pente, la vitesse du trafic, l'accélération/décélération moyenne (que l'on pourrait probablement traduire par style de conduite), la résistance au roulement et la consommation de chauffage, de ventilation et d'air conditionné.

Tesla énumère également des facteurs moins évidents tels que l'humidité et la pression, ainsi que la charge solaire et la couverture nuageuse. Il est intéressant de noter que des éléments tels que la pression et l'état des pneus et le revêtement de la route ne figurent pas sur la liste, bien qu'ils puissent être considérés comme faisant partie du chapitre plus vaste de la "résistance au roulement".

Pensez-vous que Tesla a oublié quelque chose ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

Pour rappel, Tesla a eu sa part de plaintes à propos de l'autonomie. Plus récemment, le ministère américain de la Justice a élargi son enquête sur Tesla concernant l'autonomie des véhicules et d'autres questions.

Cela pourrait être lié aux allégations selon lesquelles Tesla propose des estimations irréalistes de l'autonomie de ses véhicules. Un rapport de Reuters publié en juillet affirme que Tesla a créé une équipe secrète au cours de l'été 2022 dans le but d'étouffer les milliers de plaintes de ses clients concernant l'autonomie de ses véhicules.

Le rapport affirme également qu'il y a dix ans, Tesla a truqué son logiciel d'estimation de l'autonomie en écrivant des algorithmes pour l'indicateur d'autonomie qui afficheraient des projections optimistes de la distance que le véhicule pourrait parcourir en une seule charge. Une source anonyme a déclaré à l'agence de presse que la directive visant à donner aux clients des estimations d'autonomie optimistes venait du PDG de Tesla, Elon Musk, qui "voulait montrer de bons chiffres d'autonomie lorsque le véhicule était complètement chargé".

À la suite de ce rapport, trois propriétaires de Tesla en Californie ont poursuivi le constructeur automobile dans le cadre d'une action collective proposée pour avoir faussement annoncé l'autonomie estimée de ses véhicules électriques.