En Formule 1, un "week-end sprint" est une nouvelle structure de week-end de course introduite en 2021 dans le but d'ajouter de l'intérêt à chaque journée de roulage d'un week-end de Grand Prix. La course sprint est une version raccourcie de la course habituelle en Formule 1.

Le week-end sprint, dans sa version actuelle, se déroule donc toujours sur trois jours. Cependant, il y a de l'enjeu dès le vendredi. En effet, après une séance d'essais libres d'une heure qui laisse le temps aux équipes de peaufiner leurs réglages et de se préparer pour le week-end, les pilotes participent à une session de qualification. Cette dernière détermine l'ordre de départ pour le Grand Prix du dimanche. Le samedi, la journée de roulage débute par une séance qualificative appelée "Shootout". Cette dernière ressemble fortement à la séance de qualification de la veille, mais adopte un format raccourci. Vient alors le temps de la course sprint. Cette dernière se déroule sur une distance de 100 kilomètres, sans avoir besoin de passer par les stands. Toutefois, ce n'est pas simplement un sprint puisque la stratégie entre en jeu. En effet, les pilotes et leurs écuries ont le choix de partir avec les pneus de leurs choix, les tendres et les médiums seront préférés aux durs. À l'arrivée de cette course, pas de podium, mais ont félicité toutefois les trois premiers pilotes à avoir franchi la ligne d'arrivée. Les points sont attribués aux 8 premiers pilotes à l'issue de la course sprint. Le pilote qui termine à la première place obtient donc 8 points, le numéro 2 obtient 7 points, le numéro 3 obtient 6 points et ainsi de suite jusqu'à la huitième place. Dimanche, la course principale du Grand Prix se déroule comme d'habitude, les pilotes partant dans l'ordre établi par la séance de qualification du vendredi.

L'introduction du week-end sprint a pour objectif de créer plus d'action sur la piste et d'offrir un spectacle supplémentaire aux fans tout au long du week-end de course. Si de nombreux fans et même certains pilotes n'ont pas vu d'un bon œil l'introduction de cette nouvelle formule, la FIA a décidé de pousser le concept, passant de trois week-ends de course sprint en 2022 à six en 2023. D'ailleurs, le Grand Prix des États-Unis qui se déroule ce week-end à Austin comporte un format sprint.

Cette année, malgré l'ultra-domination de Red Bull et de Max Verstappen, qui ont respectivement remporté les titres constructeurs et pilotes, le suspense est parfois au rendez-vous. En effet, Carlos Sainz a réussi à faire tomber Red Bull en remportant avec brio le Grand Prix de Singapour. Alors que toutes les victoires étaient promises aux monoplaces autrichiennes, Oscar Piastri a lui aussi tenu la dragée haute à Max Verstappen en remportant la course sprint organisée au Qatar. Le jeune pilote McLaren, qui effectue cette année sa première saison en Formule 1, ne cesse d'impressionner. Ayant réalisé la pole lors de la séance de Shootoout, le pilote australien est parvenu à garder dans ses rétroviseurs, celui qui allait, en passant la ligne d'arrivée, devenir pour la troisième fois de sa carrière Champion du monde de Formule 1 : Max Verstappen.

Les multiples opportunités de paris autour d'un week-end de course sprint

Max Verstappen a largement dominé cette saison 2023 de Formule 1 en faisant tomber de nombreux records. Le pilote batave a en effet, à l'heure actuelle, remporté 14 Grand Prix depuis le début de l'année, enchainant même 10 victoires à la suite. Il a également à son actif 10 pole positions, huit meilleurs tours en course, 16 podiums et a effectué pas moins de 769 tours en tête d'un Grand Prix. Cependant, les choses peuvent en effet changer lors des week-ends de course sprint et peuvent donc offrir de belles opportunités de gains à ceux qui aiment parier sur la F1. En effet, avec deux courses organisées sur un week-end, il est possible de combiner deux paris et de tenter le coup avec de belles cotes. En effet, la victoire d'Oscar Piastri le samedi, sécurisé par une victoire de Max Verstappen le dimanche, permettait de remporter une belle somme. Lors des trois autres week-ends de course sprint, Sergio Pérez a remporté le sprint de Bakou devant Charles Leclerc et Max Verstappen. En Autriche, sur les terres de Red Bull ; Max Verstappen remporte la course du samedi devant son voisin de garage Sergio Pérez, Carlos Sainz s'adjugeant la troisième place au volant de sa Ferrari. Enfin à Spa en Belgique, Max Verstappen a une nouvelle fois remporté l'épreuve, mais a dû batailler face à un Oscar Piastri en grande forme. La troisième place est revenue à Pierre Gasly au volant de son Alpine.

En résumé, lors d'un week-end de Grand Prix de F1 comportant une course sprint, vous pouvez placer des paris sur quatre séances ; la séance qualificative du vendredi, le Shootout et la course sprint du samedi et enfin sur le Grand Prix du dimanche, de quoi pouvoir tenter de belles cotes !