Nouveaux tests Euro NCAP 2026 : BMW iX3 et Zeekr 7GT cinq étoiles

Euro NCAP change d’approche en 2026. Le nouveau barème d’évaluation constitue la révision la plus importante depuis l’introduction de la notation combinée en 2009. Les BMW iX3 et Zeekr 7GT figurent parmi les premières voitures testées selon ces protocoles. Toutes deux décrochent les 5 étoiles, la note maximale.

Le nouveau protocole évalue quatre domaines : conduite sûre, prévention des accidents, protection en cas d’accident et sécurité post-accident. Chaque domaine est noté jusqu’à 100 points, avec des seuils minimums à atteindre. Le cadre prend aussi en compte plusieurs profils d’occupants, dont les personnes âgées et les enfants, et introduit des exigences spécifiques pour les batteries haute tension des véhicules électriques.

BMW iX3, première Neue Klasse validée haut la main

La BMW iX3 est la première Neue Klasse évaluée par Euro NCAP. Le SUV électrique franchit tous les seuils avec une marge confortable.

Conduite sûre : 73 %, soit 13 points au-dessus du seuil requis, grâce aux systèmes de série qui aident le conducteur à rester attentif à la circulation. Prévention des accidents : 83 %, avec l’alerte de collision avant (Front Collision Warning) et l’avertisseur d’ouverture de porte pour les cyclistes en approche, utile pour éviter les chocs lors de l’ouverture. Protection en cas d’accident : 86 %, avec le score maximal pour les enfants installés à l’arrière et d’excellents résultats également lors du choc latéral. Sécurité post-accident : 95 %, le meilleur résultat des quatre domaines.

BMW iX3 2026 Test Euro NCAP - Score maximal pour les enfants sur les sièges arrière et d’excellents résultats également lors du choc latéral. Photo : Euro NCAP

Euro NCAP confirme la fiabilité des poignées affleurantes à commande électrique même après un choc, grâce à un dispositif mécanique de secours.

Zeekr 7GT, débuts européens avec la note maximale

La Zeekr 7GT arrive sur les routes européennes après son lancement en début d’année et décroche les 5 étoiles du premier coup.

Zeekr 7GT 2026 Test Euro NCAP- Le modèle obtient 95 % en sécurité post-accident Photo : Euro NCAP

Le modèle obtient 95 % en sécurité post-accident, 93 % en protection en cas d’accident, 89 % en prévention des accidents et 79 % en conduite sûre. Pour valider les résultats, Zeekr a remis à Euro NCAP plus de 70 rapports techniques. Ce score renforce la présence de la marque en Europe, où elle est active sur onze marchés.

Galerie: Zekeer et BMW inaugurent les nouveaux tests Euro NCAP