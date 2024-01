Theon Design a réalisé une nouvelle œuvre d'art sur roues. Après la présentation de son premier restomod basé sur la 964 en mars dernier, la deuxième voiture de sport de l'atelier offre encore plus de spectacle. La version "GBR002" est revêtue d'une superbe robe vert chêne avec des bandes fantômes foncées et repose sur des jantes de 18 pouces de style Fuchs. Ce modèle est même un peu plus puissant.

Le moteur flat-six atmosphérique de 4,0 litres a été modifié pour atteindre une puissance de 406 chevaux. La précédente 911 à être passée entre les mains expertes de Theon Design développait une puissance de 400 chevaux et un couple de près de 500 Newton-mètres transmis aux roues par l'intermédiaire de la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports d'origine. Bien entendu, il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports digne de ce nom.

La carrosserie est entièrement en fibre de carbone, ce qui permet à la GBR002 d'afficher un poids à vide de seulement 1 168 kilos, soit 199 kg de moins que l'original. Cela permet de délivrer une puissance de 100 ch par litre de cylindrée, ce qui n'est pas loin d'une 911 GTS moderne.

Un nouveau système d'amortissement électronique TracTive à cinq niveaux, associé à un différentiel à glissement limité, contribue également à améliorer les performances dans les virages. Theon Design a également équipé ce modèle d'un kit de freinage RS complet.

L'atelier a retravaillé les boutons et les cadrans d'origine de l'habitacle en les habillant d'une belle pièce d'aluminium. Le cuir Muslin recouvre les sièges et les panneaux de porte, tandis que des touches uniques de vert et de gris s'étendent sur le tableau de bord pour s'harmoniser avec les couleurs de l'extérieur.

Il n'y a pas de prix affiché pour cette voiture, mais les modèles construits par Theon Design démarrent généralement aux alentours de 380 000 £ au Royaume-Uni, soit 439 000 € au taux de conversion actuel. Ces 911 restomods sont donc un peu plus abordables que certains modèles Singer plus récents, qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Toutefois il faut se montrer patient car il faut plus d'un an au préparateur automobile pour assembler, peaufiner et livrer votre nouvelle Porsche.