Les responsables de Porsche ont une fois de plus démontré que les événements automobiles ont encore de beaux jours devant eux. Le concept "Icônes de Porsche" comprend tout ce qu'un événement automobile devrait comporter, mais il y avait bien plus à voir, à expérimenter et à découvrir pour les jeunes et les moins jeunes.

L'événement, qui s'est déroulé le même week-end que la Formule 1, a rassemblé des milliers de passionnés de Porsche de différentes nationalités, aussi bien locales que du monde entier. Le plus grand festival automobile de la région offrait une entrée gratuite et proposait bien plus que des voitures Porsche, avec de la musique, de l'art, des pop-ups gastronomiques et la présentation mondiale de la dernière génération de Panamera, qui a eu lieu le vendredi soir, avec pour toile de fond le centre-ville de Dubaï.

Le thème principal de cette année était lié à la célébration du 75e anniversaire de Porsche en tant que marque automobile et du 60e anniversaire de la célèbre 911. Après une année de célébrations à Zuffenhausen, le siège allemand de Porsche, et dans de nombreux événements à travers le monde, ont clôturé en beauté une série de festivités annuelles.

Sur place, les fans de Porsche ont pu admirer une grande variété de véhicules. Parmi eux, des véhicules appartenant à des particuliers et un large éventail de véhicules classiques prêtés par le musée Porsche. La variété des voitures a donné un bon aperçu de l'héritage et de l'histoire de la marque. Ajoutez à cela les œuvres d'art Instagrammables d'artistes renommés, les spectacles sur scène, le pavillon dédié aux produits dérivés et les nombreuses activités qui vous permettaient d'obtenir vos propres produits personnalisés. Vous pouvez dire qu'il y avait plus que de quoi faire si vous avez été en mesure de défier les immenses files d'attente.

Icons of Porsche est un excellent exemple d'événement où la passion pour la "voiture" résonne tout au long du week-end. C'est un exemple de la manière dont les événements automobiles actuels et futurs devraient être organisés, en offrant un mélange de valeurs de marque intelligemment mises en valeur, de passion des clients pour le produit et la marque, de divertissement et de capacité à mettre les visiteurs en contact avec de nouveaux sujets, des divertissements et de l'art.

Le nom de l'événement, qui associe les mots Icons et Porsche, souligne la force de la marque à notre époque, qui essaye de donner à chacun la possibilité d'expérimenter et d'exprimer la manière dont il s'identifie à la marque. Par conséquent, que vous soyez un puriste de Porsche ou non, des événements comme celui-ci offrent beaucoup de plaisir aux familles, ce qui fait d'Icons of Porsche l'un des meilleurs événements du calendrier automobile.

Photographie de Nick Philippo @ nickpcars sur Instagram