Lexus est la marque la plus fiable aux États-Unis. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle menée par Consumer Reports, qui a analysé les problèmes rencontrés par les propriétaires au cours des 12 derniers mois. Les voitures Lexus et Toyota ont une fois de plus été confirmées comme étant les moins sujettes aux problèmes de toutes sortes, qu'ils soient mécaniques ou technologiques.

Voici le classement complet avec toutes les marques analysées.

L'analyse

Avant d'analyser le classement en détail, il convient d'expliquer la méthodologie utilisée par Consumer Reports. L'enquête a porté sur plus de 330 000 véhicules produits entre 2000 et 2023 et a regroupé les problèmes en 20 domaines différents, tels que les freins, le moteur, la transmission, la batterie de la voiture électrique et la recharge.

Un indice de 1 à 100 a ensuite été créé pour évaluer la fiabilité de la marque, 1 signifiant "pas très fiable" et 100 "très fiable".

Les résultats

Les constructeurs asiatiques ont obtenu un score moyen de 63 et sont donc les plus fiables au monde, avec sept marques dans les dix premières places. Les Européens arrivent en deuxième position avec une moyenne de 46, tandis que les marques américaines n'obtiennent que 39.

Les berlines, compactes et familiales sont les carrosseries les moins problématiques (57), suivies des SUV (50) et des monospaces (45).

Lexus TX, une des nouveautés de la gamme américaine de la marque japonaise

Un autre élément intéressant est la comparaison des types de groupes motopropulseurs. En prenant comme référence les moteurs thermiques non électrifiés, l'enquête a montré que les VE ont 79% de problèmes en plus, tandis que les hybrides rechargeables font pire avec 146 %.

Dans ce contexte, les hybrides conventionnels (mild et full) sont les plus fiables, avec un risque de défaillance inférieur de 26 % à celui des modèles à moteur thermique. Il est également vrai que ce chiffre pourrait être "faussé" par le fait qu'un grand nombre des véhicules hybrides analysés aux États-Unis appartiennent à Lexus et Toyota, qui sont, comme nous l'avons mentionné, les deux marques les plus fiables.

Le classement

Enfin, avant de vous présenter le classement complet, nous tenons à préciser que certaines marques n'ont pas été retenues en raison d'un manque de représentativité. En effet, les données collectées n'étaient pas suffisantes pour établir un indice de fiabilité pour des marques telles qu'Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mitsubishi et Polestar.