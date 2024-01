Toyota et Suzuki partagent, avec succès, des modèles et des plateformes sur certains marchés européens et en Inde, ce qui a donné naissance à une relation qui a renforcé la présence des deux sociétés sur le marché.

Parmi ces quelques modèles, on peut citer le RAV4, qui est vendu sous le nom de Suzuki Cross sur le Vieux Continent. De nombreuses autres voitures ont été rebaptisées dans les deux sens, mais il s'avère que certaines d’entres elles ne seront pas partagées.

Un article récent suggère que l'aspiration de Toyota à introduire ses propres versions des Suzuki Jimny et Swift s'est heurtée à un obstacle.

Alors que les deux constructeurs ont collaboré de manière transparente sur d'autres modèles, Suzuki a exprimé sa ferme réticence à partager les véhicules Jimny et Swift, citant leur rôle essentiel dans l'ADN de l'entreprise et le risque de diluer leur statut "d'icône" (il ne faut pas pousser tout de même) s'ils portaient l'insigne Toyota.

Voici ce qu’a déclaré un représentant de Suzuki à Autocar India :

"C'est comme demander à Toyota de nous laisser concevoir le badge du Land Cruiser. Les modèles qui sont au cœur de notre marque ne sont pas destinés au partage et les deux marques respectent cela."

Pas de négociations en vue

Des sources au sein de Suzuki ont révélé que Toyota avait exprimé un vif intérêt pour le Jimny, le considérant comme un 4x4 alternatif plus abordable que les crossovers et SUV plus grands et plus chers de la tout aussi imposante marque japonaise. Malgré les récentes ventes du Jimny montrant une baisse, après une hausse initiale, Suzuki resterait ferme dans sa décision de ne pas partager le modèle avec Toyota simplement pour augmenter le volume.

De même, la Swift a été jugée interdite pour la collaboration. Malgré l'intérêt de Toyota pour l'acquisition de la petite voiture, Suzuki affirme que les modèles faisant partie intégrante de son identité de marque ne doivent pas être partagés. Toyota s’en remettra…