Une année s'achève, c'est donc l'heure du bilan. En ce qui concerne l'année 2023 en matière d'automobile, de nombreux événements ont marqué les 365 derniers jours, qu'il s'agisse de questions politiques ou de questions liées aux produits. En Europe, le thème principal était 2035 et l'objectif d'abandonner définitivement les moteurs à essence et diesel, obligeant les constructeurs à ne vendre que des voitures exclusivement électriques.

Les plans des constructeurs vont dans ce sens, même si, entre l'inflation et les incertitudes, tous ne décollent pas. Au milieu de tout cela, il y a la guerre des prix lancée par Tesla, avec des réductions de prix qui ont conduit de nombreux autres constructeurs à suivre le mouvement. En prévision de l'arrivée de modèles bon marché dans un peu plus d'un an.

Dans les lignes qui suivent, nous souhaitons faire le bilan de l'année qui s'achève en revenant sur les 10 faits qui ont marqué l'automobile en 2023.

La question de 2035

La décision avait déjà été prise en 2022, non sans critiques (même virulentes) de la part des gouvernements et des constructeurs automobiles. Fin mars 2023, tout est écrit noir sur blanc : à partir du 1er janvier 2035, les automobilistes européens ne pourront plus acheter de nouvelles voitures à essence ou diesel. Tout miser sur l'électrique ? Pas tout à fait : le Conseil européen a ouvert la porte à la commercialisation de modèles alimentés par des carburants alternatifs, tout en laissant de côté les biocarburants, sur lesquels l'Italie poussait (et continuera de pousser).

La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne, qui a pour mission de préparer un texte définissant les modalités d'utilisation des carburants synthétiques à partir de 2035. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les élections européennes de 2024, qui pourraient rebattre les cartes.

Euro 7 ? Non, Euro 6 modifié

Autre dossier brûlant sur la table des politiciens européens : Euro 7, c'est-à-dire la norme à laquelle toute nouvelle voiture commercialisée en Europe devra se conformer en termes d'émissions. Une réglementation jugée trop stricte par beaucoup (constructeurs et administrations nationales), qui est sortie fortement édulcorée de la discussion finale du trilogue (Commission européenne, Parlement, Conseil).

En fait, la norme Euro 6 actuellement en vigueur sera maintenue encore longtemps, avec des changements non pas tant au niveau de la quantité d'émissions que de la nature de celles qui seront prises en considération. Pour les voitures, le nombre de particules d'échappement sera mesuré à PN10 au lieu de PN23 actuellement, ce qui permettra de prendre en compte les particules plus petites.

L'Europe contre la Chine

Encore de la politique, mais cette fois-ci en regardant au-delà de ses frontières pour les protéger. Le sujet de discorde : les prix des voitures chinoises, souvent bien inférieurs à ceux de leurs concurrentes produites en Europe. Selon la Commission européenne, la main du gouvernement chinois y est pour quelque chose, à coups de subventions et d'avantages fiscaux.

Pour l'heure, les dirigeants du Vieux Continent affirment avoir les preuves et que les actions menées par les constructeurs et le gouvernement chinois "ont permis une augmentation rapide de la part de marché dans l'UE des importations subventionnées, au détriment de l'industrie de l'UE". Pour l'instant, aucune contre-mesure n'a été prise (la réglementation européenne prévoit un délai de 13 mois à compter de l'ouverture de l'enquête pour recueillir des preuves supplémentaires et tirer des conclusions), mais il est déjà question de droits de douane.

Plus de voitures vendues

Avec +6,0 % par rapport au même mois de 2022 en novembre 2023, le marché automobile européen a enregistré son 16e mois consécutif de croissance. Si l'on considère les 11 premiers mois de l'année, seules la Hongrie et la Norvège ont le signe moins devant, tandis que les autres pays sont en croissance : l'Allemagne à +11,4 %, la France à +16,2 %, l'Espagne à +17,3 %, l'Italie à +20,0 % et le Royaume-Uni à +18,6 %.

Cette tendance est trop durable pour parler d'un rebond post-pandémique, mais l'avenir reste incertain. Car s'il est vrai que l'électrique a définitivement dépassé le diesel en part de marché (17% contre 10,6% en novembre), la transition énergétique fait encore peur.

L'électrique en toute sérénité

Dernier exemple en date, Audi, dont le nouveau CEO Gernot Dollner a déclaré : "À l'origine, nous pensions atteindre certains rendements au milieu de la décennie. Aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle, il est probable que ces prévisions se réalisent plus tard". La rentabilité des voitures électriques est encore loin. Ou plutôt, elle est loin d'atteindre le seuil de rentabilité des modèles thermiques classiques. Pour Ingolstadt - et au-delà - le nœud du problème tourne autour des coûts élevés des matières premières et des batteries.

L'arrêt de l'essence et du diesel en 2035, sauf imprévu sensationnel, reste d'actualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs marques se concentrent sur des plateformes multi-énergies, capables d'accueillir différents types de motorisation. Beaucoup pourraient donc suivre l'exemple de BMW, qui entend continuer à travailler sur des moteurs traditionnels.

Grève après grève

Shawn Fain et Magdalena Andersson. Des noms inconnus de la plupart des gens. Essayez de poser la question dans les usines automobiles américaines et suédoises. Tout le monde les connaît. Le premier est le leader de l'UAW (United Auto Workers), la seconde est à la tête d'IF Metall (le syndicat suédois de la métallurgie). Tous deux ont mené des grèves qui resteront dans les annales.

Fain a dirigé l'arrêt des chaînes de montage de Ford, General Motors et Stellantis aux États-Unis et, après des semaines de grève, a obtenu de meilleurs contrats. Andersson a mené la révolte des travailleurs suédois contre Tesla, coupable de n'avoir jamais signé de convention collective définissant les heures de travail, les salaires, les avantages sociaux, etc. L'IF Metal a été rejoint par de nombreux syndicats, même en dehors de la Suède. Il n'y a pas d'usine dans le pays scandinave, mais entre la logistique et les ateliers, l'entreprise d'Elon Musk est bien représentée. Le bras de fer continue et le sentiment est que les travailleurs ne lâcheront pas l'affaire de sitôt.

Les voitures électriques à bas prix arrivent

La première a été la Dacia Spring, une voiture électrique à moins de 20 000 euros (elle coûte aujourd'hui au moins 21 450) et le modèle à batterie le moins cher du marché. Un modèle citadin bien sûr, avec une autonomie réduite, mais suffisante pour satisfaire les trajets quotidiens. De nombreux concurrents arriveront en 2025, dont beaucoup sont déjà annoncés.

De la Citroën C3 à la Volkswagen ID.2 en passant par la Tesla Model 2, les Renault 5 et Twingo revival ainsi que la nouvelle Fiat Panda, qui arrivera en 2024, il y aura de nombreux modèles dont les prix seront inférieurs au quota psychologique de 25 000 euros. Longueur d'environ 4 mètres, autonomie plus ou moins grande et espace à bord seront le trait d'union. Parviendront-ils à convaincre les automobilistes de passer à l'électrique ?

La guerre des prix

Ce sont les prix des voitures électriques en Chine qui ont baissé, à commencer par les tarifs de Tesla, qui ont été réduits jusqu'à 9 %. À partir de là, plusieurs constructeurs de l'Est ont suivi l'exemple de Musk. Résultat ? En avril 2023, 20 % des voitures sur le marché ont vu leur prix baisser d'au moins 10 000 yuans, soit environ 1 300 euros.

Une réduction après l'autre qui a conduit à une "paix" entre les constructeurs en juillet dans ce qui est le plus grand marché automobile du monde. Tesla et BYD sont sortis vainqueurs du bras de fer, avec des ventes record au premier semestre 2023. Pour l'instant, c'est le calme plat, mais il parait acquis qu'un nouvel affrontement va commencer.

Le best-seller inattendu

Jamais une voiture électrique n'a remporté le titre de modèle le plus vendu sur une année en Europe. C'est pourquoi 2023 pourrait entrer dans l'histoire. En 11 mois, personne n'a fait mieux que la Tesla Model Y en Europe, suivie de près par la Dacia Sandero.

Le SUV de taille moyenne de Musk a conquis les automobilistes et, malgré quelques problèmes dans la gigafactory située juste à côté de Berlin, est monté sur la première marche du podium en février, mars, mai, juin, août et septembre, les autres mois (sauf juin avec le Volkswagen T-Roc) ont vu la Sandero en tête.