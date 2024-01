Après le succès de la Nevera, l'une des hypercars électriques les plus extrêmes au monde, Rimac a commencé à travailler sur sa prochaine création. Ces derniers mois, de nombreux initiés ont tenu pour acquis que cette future hypercar serait exclusivement électrique, mais Mate Rimac semble rebattre les cartes.

Dans une interview accordée à Autocar, le PDG de la marque a expliqué que l'idée était toujours de construire une voiture "durable", mais pour ce faire, elle pourrait expérimenter une technologie inédite.

Les nanotubes

Mate Rimac cite la technologie des "nanotubes" comme source d'énergie possible pour le prochain modèle du constructeur croate. Cette solution permet d'obtenir de l'électricité pour un moteur électrique à partir du "chauffage" de carburants tels que l'essence, le diesel et l'hydrogène. Rimac précise que la marque travaille en étroite collaboration avec une start-up qui expérimente cette technologie à petite échelle.

Rimac Nevera Time Attack

Pour l'instant, les résultats sont intéressants, avec une efficacité énergétique de 80% contre environ 30% pour les moteurs à combustion interne classiques. Selon Rimac, le processus de chauffage produit du CO2 et d'autres gaz, mais avec des valeurs bien inférieures à celles des moteurs à combustion interne conventionnels.

Vers une nouvelle Bugatti

Pendant ce temps, chez Bugatti Rimac, l'attente de l'héritière de la Chiron se fait de plus en plus pressante. La présentation est prévue pour le printemps de cette année, et le groupe motopropulseur passera du W16 au V8 hybride. Une réduction de taille importante pour la reine des hypercars, qui s'appuie depuis plus de 20 ans sur le colossal moteur à 16 cylindres.

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, l'un des derniers exemplaires personnalisés de l'hypercar

Cette nouvelle Bugatti, dont le nom est encore inconnu, sera basée sur une nouvelle plateforme conçue pour mieux calibrer la répartition du poids, qui sera nettement différente de celle de la Chiron en raison de la présence des moteurs électriques et du pack batterie. Nous nous attendons toujours à des performances folles et à un prix abordable pour très peu de personnes dans le monde.