Oubliée pendant plus de 30 ans dans un garage, cette superbe Maserati Mistral est prête pour une nouvelle vie. Il s'agit en effet de l'un des 20 derniers exemplaires jamais produits du coupé émilien, ainsi que du dernier modèle équipé du six cylindres en ligne "champion du monde de Formule 1".

Un véritable trésor caché, en somme, qui sera vendu aux enchères chez RM Sotheby's le 31 janvier prochain, à un prix allant aux alentours de 50 000 à 75 000 euros.

De la Formule 1 à la route

La Mistral doit son nom au célèbre vent froid qui souffle dans le sud de la France. Les Maserati suivantes seront également inspirées par des vents célèbres, comme la Ghibli, la Bora, la Khamsin, la Karif, la Shamal et la Levante.

Présentée pour la première fois au salon de l'automobile de Turin à l'automne 1963, la Mistral portait le nom du vent froid et utilisait une version adaptée du moteur six cylindres 3,5 utilisé dans les voitures de Grand Prix Maserati 250F. Ce moteur a remporté huit Grand Prix entre 1954 et 1960 et a gagné le Championnat du monde de Formule 1 en 1957 avec Juan Manuel Fangio à son volant.

Maserati Mistral 1970 abandonnée vendue aux enchères L'intérieur de la Mistral

Le moteur de la Mistral, d'une cylindrée de 3,5 litres et d'une puissance de 235 ch, a rapidement été remplacé par une version de 3,7 litres développant 245 ch, tandis que les voitures plus récentes étaient équipées d'une version de 4 litres développant 265 ch. Ces dernières sont les plus recherchées par les collectionneurs.

Au total, 953 exemplaires ont été construits, dont 828 Coupés et 125 Spyders.

L'histoire de la Mistral aux enchères

Comme indiqué, la Maserati Mistral 1970 avec le moteur 4.0 de 265 ch que vous voyez sur les photos est l'un des 20 derniers exemplaires produits. Ce qui la rend encore plus exclusive, ce sont les jantes Campagnolo, les mêmes que celles qui équipaient la Ghibli à l'époque.

Selon RM Sotheby's, la Maserati a été expédiée de son usine en France et est arrivée chez le concessionnaire Thepenier à Paris le 12 mars 1969. Le premier propriétaire fut un certain Moschetti, puis elle passa entre les mains de Marie Helenne Lindemann avant d'être achetée par l'actuel propriétaire (et vendeur) en 1988.

Le 4 litres de 265 ch

Maserati Classiche a confirmé l'authenticité de la voiture, qui a conservé son moteur et son châssis d'origine, ainsi que tous ses composants de série.

La voiture a parcouru 42 389 km et est accompagnée de la documentation officielle Maserati Classiche, d'une trousse à outils et d'une roue Campagnolo de rechange. L'état de la carrosserie et de la mécanique n'est pas précisé, ce qui pourrait être deux des principaux points d'interrogation pour une voiture restée si longtemps immobilisée.

Pour 50 000 € (ou 75 000 €), l'achèteriez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !