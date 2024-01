Nous l'avions deviné grâce à la vidéo teaser publiée avant-hier par Ferrari sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous en avons la confirmation. La firme de Maranello s'apprête à "mettre les voiles" avec Giovanni Soldini qui, après une expérience de 11 ans avec Maserati, sera le team principal de l'écurie du Cheval Cabré.

Une nouvelle aventure donc pour Ferrari, qui passe (aussi) de l'asphalte au grand large.

"Après avoir concouru sur les circuits du monde entier, Ferrari explore de nouvelles voies qui mettront en valeur le savoir-faire et la volonté de progrès continu qui la caractérisent", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel de l'entreprise.

Ferrari sera pleinement impliquée dans le nouveau projet, prenant en charge l'ensemble du cycle de conception du projet, jusqu'aux essais et à l'ingénierie complète. Entre autres, toutes les connaissances acquises grâce à cette nouvelle expérience (qui met également l'accent sur la recherche de solutions durables) seront également appliquées aux futures voitures de sport de la Rossa.

Et si Ferrari présentait un bateau de course ?

Ferrari suit ainsi une voie déjà empruntée dans le passé par des concurrents de la Formule 1 tels que Red Bull et Mercedes, qui investissent depuis longtemps des ressources importantes dans le secteur de la voile.

Enthousiasmé par ce nouveau projet, John Elkann, président de Ferrari, a déclaré :

"Nous sommes sur le point d'entamer un voyage passionnant qui nous permettra de développer notre esprit de compétition. Avec ce nouveau défi, motivé par notre capacité d'innovation et notre engagement en faveur de la durabilité, nous allons repousser nos limites actuelles. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Giovanni, qui est exceptionnel en termes d'expérience, de détermination et d'esprit d'équipe".

Ainsi, Giovanni Soldini a déclaré :

"Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure avec Ferrari. Nous travaillons sur un projet important et de pointe avec un potentiel technologique incroyable qui réunit des mondes différents et des compétences du plus haut niveau. Participer à la recherche et au développement de solutions innovantes et respectueuses de la planète avec une équipe exceptionnelle est vraiment une expérience unique".