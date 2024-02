Qui sait si le chiffre d'affaires de Porsche Italia augmentera de 9,76 % cette année ? Ce serait un sacré coup d'éclat, puisque le chiffre d'affaires atteindrait exactement 911 millions, le chiffre magique emblématique de l'entreprise de Zuffenhausen. En attendant, l'année 2023 s'achève sur un chiffre d'affaires de plus de 830 millions d'euros, 7 642 voitures livrées (+5% et le troisième marché d'Europe).

Les perspectives pour 2024 sont optimistes, sauf bien sûr événements extraordinaires, comme l'explique le directeur général Pietro Innocenti : "Nous avons des perspectives très positives, grâce à un carnet de commandes déjà bien rempli et aux nombreuses innovations de produits qui arrivent, comme la Taycan, la Macan, la Panamera et les premiers modèles 911. Tout cela nous assure d'avoir beaucoup de vent dans les voiles pour cette année'.

Il Porsche Experience Center di Franciacorta

Un look élégant en magasin

Mais ce n'est pas seulement l'aspect industriel qui rassure Innocenti, il y a aussi des développements sur le plan commercial et marketing. Porsche Italia, en collaboration avec les concessionnaires partenaires, prévoit d'investir 130 millions d'euros dans la rénovation des espaces de vente et des points de contact physiques sur le territoire, en s'inspirant de la philosophie de la nouvelle hospitalité.

En d'autres termes, faire en sorte que le client se sente comme chez lui, ou mieux encore dans un hôtel multi-étoiles, à l'instar des magasins de luxe et conformément au positionnement de la marque. Dans Destination Porsche, la nouvelle "Corporate architectur" prévoit en fait de moderniser tous les centres Porsche en fonction de nouvelles normes de style, d'accueil et de parcours du client. L'objectif est qu'au cours des deux prochaines années, 80 % du réseau achève les travaux de modernisation, avec un objectif de 100 % d'ici 2028.

La ripartizione delle consegne per modello l'ad di Porsche Italia, Pietro Innocenti

Offres en ligne et offres commerciales

L'importance croissante des ventes en ligne (+22 % d'ici 2022, l'âge moyen des clients étant de 51 ans, soit 7 ans de moins que les clients "traditionnels", et 78 % des nouveaux acheteurs) a incité Porsche à doter ses canaux télématiques de nouvelles fonctionnalités, allant jusqu'à la configuration complète et la précommande de voitures.

Porsche Macan (2024)

"Nous sommes prêts à aller de l'avant avec l'offre d'un package très intéressant", a ajouté Innocenti, "parce que nous utilisons la location et le leasing en même temps avec des valeurs résiduelles très importantes (65% après 2 ans/40 mille km pour la location et 58% après 3 ans/60 mille km pour le leasing de bienvenue du Macan). En outre, il y a la possibilité de quitter le contrat de leasing dès la première année, l'offre tout compris avec l'option d'installation d'une borne de recharge à domicile et la possibilité de réserver une voiture à moteur thermique pour une période allant jusqu'à 2 semaines".

Porsche et l'électrique

Porsche Italia confirme ensuite son objectif de dépasser les 80 % de voitures neuves à motorisation entièrement électrique d'ici 2030 et s'engage également en Italie à favoriser une transition équilibrée vers la mobilité durable, grâce au lancement du nouveau Macan, qui enrichira ainsi l'autonomie 100 % électrique aux côtés de la Taycan, et sera vraisemblablement lancé sur le marché au cours du second semestre.

Porsche Taycan (2024)

"Nous pensons à juillet, puis aux vacances entre les deux. Nous sommes donc en train de décider avec nos concessionnaires quelles seront les dates de lancement les plus appropriées pendant la période estivale", a déclaré le numéro un de Porsche Italia.

Satisfaction également pour le Porsche Experience Centre Franciacorta, qui a dépassé les 50 000 visiteurs, de 78 nationalités différentes, et plus de 400 événements organisés depuis son ouverture en septembre 2021.