Les constructeurs argentins Tulio et Luciano Crespi ont présenté hier Crespi Concept F1 Cars : une nouvelle division de leur usine de voitures de course située dans la ville de Balcarce, à Buenos Aires, spécialisée dans la construction de répliques de monoplaces de Formule 1.

Mais il ne s'agit pas de n'importe quelles répliques de F-1 : il s'agit de copies des voitures utilisées pour le tournage de la série "Senna", qui sortira cette année sur Netflix (en savoir plus). Crespi a été engagé par la production du biopic sur la vie du pilote brésilien Ayrton Senna et a été chargé de construire les voitures qui apparaîtront à l'écran.

Tulio Crespi a travaillé à la conception et à la fabrication des véhicules, tandis que Luciano a accompagné le tournage en Argentine, en Uruguay et au Brésil, afin d'assurer le bon fonctionnement des véhicules (et aussi en tant que "doublure cascade" dans les scènes de conduite).

Les voitures utilisées pour le tournage ont été laissées aux mains de Netflix, qui les montrera lors d'une tournée internationale pour le lancement de "Senna". La famille Crespi a toutefois conservé le "savoir-faire" : toutes les connaissances techniques pour construire des monoplaces identiques à celles qui ont couru en Formule 1 pendant les années de gloire du pilote brésilien.

La première présentation publique des Crespi Concept F1 Cars a eu lieu le week-end dernier, lors de la Fiesta Nacional del Automovilismo, à Balcarce. C'est le week-end du 2-4 février qu'a eu lieu le lancement officiel de cette nouvelle division de collection F1. Ce sont des voitures qui fonctionnent vraiment, comme l'ont expliqué les créateurs.

"Nous avons tous rêvé de conduire ou de collectionner ce type de voiture à un moment donné : le temps est venu de les partager et de les apprécier avec vous tous. Elles sont conçues pour les circuits de haute performance, avec des caractéristiques techniques adaptées au grand public, afin d'atteindre leur potentiel tout en garantissant un maximum de plaisir et de sécurité", ont indiqué Crespi dans le communiqué de presse lors du lancement officiel.

"Les monocoques sont construits avec les normes de sécurité et les homologations pour la compétition. La cabine et le châssis conservent les dimensions d'origine des modèles représentés. Nous avons optimisé le confort du pilote en conservant la position de conduite d'origine", ajoute Crespi.

L'entreprise a indiqué que les modèles seraient commercialisés en 2025. Aucun détail n'a été donné sur la mécanique ou le prix de ces unités. Quatre modèles seront disponibles : "McLaren 85", "Lotus 86", "Ferrari 90" et "McLaren 91". Toutes sont inspirées des voitures de F1 les plus emblématiques que Senna a conduites et pilotées, comme la Ferrari d'Alain Prost.

L'idée de Crespi est de commercialiser les voitures auprès des collectionneurs de voitures de course, uniquement pour le plaisir. C'est pourquoi le slogan international de la société Crespi Concept F1 Cars est clair : "Crespi : The New Super Toy", ou "Crespi : le nouveau super jouet".

