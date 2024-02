comment-un-usage-urbain-influence-t-il-le-choix-d-une-assurance-deux-roues

Les garanties d'une assurance auto et son prix dépendent du lieu d'utilisation du véhicule et de l'usage professionnel ou privé du conducteur. Les deux-roues n'échappent à cette règle. Un motocycliste qui utilise sa moto ou son scooter en ville doit tenir compte de certains aspects pour trouver le contrat le mieux adapté. Quels paramètres liés à la conduite en milieu urbain influencent le choix d'une assurance deux-roues ?

Pourquoi avoir une assurance adaptée pour une moto utilisée en ville ?

En ville, le trafic est dense en raison du nombre plus important de véhicules en circulation. Les risques d'accident sont donc plus élevés, particulièrement pour les conducteurs de véhicules deux-roues. Ils conduisent très régulièrement et parcourent des trajets plus longs que les automobilistes. En raison de la taille des motos et des scooters, les conducteurs ont l'habitude de se faufiler entre les véhicules pour se frayer un chemin, surtout lorsqu'il y a des bouchons. Cela augmente le risque de sinistre et de dommages matériels causés aux autres véhicules ou aux infrastructures urbaines.

Aux heures de pointe, les motos et les scooters circulent généralement à une vitesse supérieure à celle des voitures. S'ajoute à cela le facteur aggravant de l'imprudence de certains conducteurs automobiles comme de pilotes de deux-roues, faisant des écarts sans avertir et en ne respectant pas certaines règles du Code de la route. Cela a pour effet de mettre les autres usagers en danger, ayant pourtant une conduite responsable.

Quel que soit le profil d'un motocycliste, il doit souscrire une assurance deux-roues qui, selon les garanties souscrites, le type de sinistre et l'engagement de sa responsabilité, interviendra pour l'indemniser. Il est important de mesurer les différents risques pour faire le bon choix. Au surplus de la responsabilité civile obligatoire, il est possible de souscrire des couvertures contre les dommages corporels, le vol, l'assistance en cas de panne,…

À ce titre, les assurances proposent souvent des formules qui prennent en compte tous les risques liés à la conduite en milieu urbain avec des options permettant de personnaliser sa couverture. Il est donc indispensable de bien évaluer ses besoins afin de souscrire une formule adaptée.

assurance deux-roues milieu urbain

Comment choisir une assurance avec une bonne couverture contre le vol ?

Les compagnies d'assurance n'ont pas toutes les mêmes offres pour garantir contre le vol. Il faut penser à vérifier les conditions d'indemnisation et les exclusions dans le contrat proposé afin de bien connaître les situations dans lesquelles la moto ou le scooter sont couverts. En général, les assureurs prennent en charge les dommages subis par le véhicule après une tentative de vol et indemnisent les frais de réparation. En cas de perte, si le scooter volé n'est pas retrouvé dans un délai de 30 jours, les compagnies indemnisent le propriétaire.

Pour être bien couvert par la garantie vol, le motocycliste doit toutefois prendre ses dispositions afin d'en limiter le risque. Il est judicieux de vérifier les contraintes imposées par l'assureur dans le cadre de l'application de cette garantie. Les pratiques courantes consistent à stationner le véhicule sur des parkings sécurisés ou à verrouiller le deux-roues avec un antivol de bonne qualité, en l'attachant à un point fixe. En cas de vol, la compagnie n'indemnisera que sur présentation des éléments de preuve attestant des précautions prises dans la limitation du risque.

Que couvre la responsabilité civile en zone urbaine pour un deux-roues ?

La responsabilité civile permet la prise en charge des dégâts corporels et matériels causés à un tiers en cas d'accident. Au-delà du fait qu'elle est obligatoire, elle est d'autant plus justifiée en zone urbaine, pour les deux-roues comme pour les automobilistes, en raison d'un risque de sinistralité plus élevé. En effet, compte tenu de la fréquence des sinistres en ville, cette garantie est actionnée plus souvent.

Les dommages causés aux mobiliers, immeubles et infrastructures urbains font également partie des éléments couverts par l'assurance responsabilité civile. Elle couvre par ailleurs les dommages immatériels consécutifs. Ces sinistres caractérisent un manque à gagner ou une perte de production consécutifs aux dégâts ou aux blessures causés par un accident. Cela peut être notamment le cas lorsque la victime est un commerçant ou un indépendant et ainsi privée de revenus en cas d'hospitalisation.

conduite deux-roues en zone urbaine

Les avantages d'un contrat d'assurance avec assistance et dépannage en ville

En zone urbaine, les motos sont soumises à une utilisation intense et à des conditions de circulation qui peuvent accélérer l'usure de certaines pièces. Les motocyclistes peuvent alors être confrontés à des dysfonctionnements et autres pannes. Une telle situation peut avoir un impact financier et/ou professionnel. Par exemple, une panne de moto en pleine circulation peut empêcher de se rendre à un rendez-vous important.

L'assistance dépannage en ville permet de bénéficier d'une intervention immédiate de l'assureur qui va ainsi actionner son réseau de partenaires garagistes ou mécaniciens. Le motocycliste peut parfois également bénéficier du prêt d'un véhicule de remplacement pour ses déplacements, le temps de la réparation de sa moto ou de son scooter.

Quels sont les critères à remplir pour être éligible à une assurance moto/scooter ?

Tous les propriétaires de motos ou scooters doivent souscrire une assurance deux-roues. Il faut toutefois être majeur, disposer d'un permis de conduire en adéquation avec le véhicule à assurer et de sa carte grise. C'est le niveau de garanties souhaité qui va déterminer le type de contrat.

L'assureur établit un devis en fonction de la marque, des caractéristiques du scooter ou de la moto, du permis (A, A1, A2 ou B) et du profil du conducteur (relevé de sinistralité). L'assureur prend par ailleurs en compte d'autres caractéristiques, notamment sa date de mise en circulation (véhicule neuf ou ancien), l'expérience du motocycliste et le type de déplacements effectués (privé ou professionnel).

Les comparateurs en ligne sont là pour comparer plusieurs offres entre elles sur un même profil de motocycliste et une même moto ou un même scooter. Vous pourrez ainsi recevoir plusieurs propositions de devis adaptées. Il faut par contre veiller à bien renseigner le formulaire en ligne afin d'avoir une estimation précise. Chaque motocycliste pourra alors choisir l'assureur offrant le meilleur contrat en termes de niveau de couverture/prix.