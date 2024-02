Avec l'élargissement de la gamme Volvo ces dernières années, l’appellation des voitures devient de plus en plus déroutante, mais la marque suédoise a une solution. À l’avenir, ses modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables ne porteront plus le suffixe "Recharge" dans leur nom. La société détenue par Geely rationalise sa nomenclature pour la rendre plus facile à comprendre.

En conséquence, les XC40 Recharge et C40 Recharge sont désormais, respectivement, remplacés par les EX40 et EC40. Ceux-ci rejoignent les autres véhicules électriques de Volvo, notamment le plus petit crossover EX30, le gros SUV EX90 et la minifourgonnette EM90 uniquement disponible en Chine (voir ci-dessous).

Simultanément, les hybrides rechargeables comme le XC60 Recharge, le S60 Recharge et d'autres adoptent le suffixe "T6" ou "T8", selon la puissance combinée. Cette désignation était auparavant utilisée pour les modèles à essence, mais elle est en train d'être réutilisée alors que Volvo passe à une gamme entièrement électrique d'ici 2030.

Plus de puissance, c’est mieux

De plus, Volvo donne un peu plus de punch aux EX40 et EC40 fraîchement renommés. Optez pour les versions à double moteur et il existe désormais un pack logiciel de performance en option sur certains marchés. Il débloque 34 ch pour un total de 436 ch. La puissance supplémentaire permet une meilleure accélération, bien qu’un chiffre exact n’ait pas encore été fourni. Nous vous rappelons que les variantes Twin Motor classiques des crossovers électriques mettent 4,7 secondes pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt. Vous pouvez obtenir le punch supplémentaire lors de la commande d’une nouvelle voiture ou si vous possédez déjà un XC40 Recharge ou C40 2024MY.

Par ailleurs, Volvo ne néglige pas ses voitures qui disposent encore d'un moteur à combustion interne. Les XC60 et XC90 bénéficient d’un meilleur moteur hybride doux B5 qui fonctionne plus proprement. Le plus petit des deux SUV consomme désormais environ 4% de carburant en moins, tandis que les émissions de CO2 sont réduites du même pourcentage. Le plus gros modèle permet de gagner environ 2% grâce à un cycle de combustion du moteur plus efficace.

Le XC60 Black Edition lancé en 2023 a dû être un succès car Volvo donne aux XC40, EX40 et C40 un traitement similaire. Le trio "Black Edition" est exclusivement proposé avec des jantes noir brillant de 20 pouces, une peinture Onyx Black, des insignes très brillants et des intérieurs sombres.

Volvo affirme avoir plusieurs autres véhicules électriques en route avant de passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie. Il lui reste un long chemin à parcourir étant donné que les ventes de véhicules zéro émission ne représentaient que 16 % du volume total en 2023. La marque a établi un record l'année dernière lorsque les expéditions totales ont atteint 708 716 voitures, dont 113 419 véhicules électriques, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2022.