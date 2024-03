La distraction au volant reste un problème majeur dans la majeure partie du monde. Mais dans certains pays, comme en Russie, en Inde ou aux États-Unis, on assiste souvent à des accidents à la fois fréquents et spectaculaires et de nombreuses compilations sont, par exemple, disponibles sur Youtube. Dans le cas des USA, quitter la route des yeux pendant une seconde seulement peut entraîner un désastre, comme cela est arrivé à un conducteur de l'Oregon qui a lancé sa voiture d'un talus de plus de 60 mètres, selon la police locale.

Les images de la "Dashcam" (ou caméra embarquée) publiées ci-dessous ont capturé le moment où une Honda CR-V 2023 a quitté la route, traversant un virage et se dirigeant tout droit vers le terrain accidenté. Le SUV ne s'est pas arrêté, s'est lancé dans les airs et a disparu du cadre, le nez pointé vers le vide.

Un nouveau miraculé

Le conducteur a survécu à l'accident, mais la police de l'État de l'Oregon a déclaré à Motor1 USA, dans un e-mail, que le conducteur avait subi des blessures modérées, ne mettant pas sa vie en danger. OSP a publié sur Facebook que le conducteur s'était dégagé de la Honda et les sauveteurs ont déployé un système de corde pour transporter ce dernier jusqu'au sommet de la colline, où une ambulance l'attendait pour l'emmener dans un hôpital local pour y être soigné.

L'accident s'est produit le lundi 26 février à 10 h 42 dans le comté de Clackamas, sur l'autoroute 224 au sud-est de Portland. Motor1 a demandé le rapport de police, mais celui-ci n'est pas encore terminé. Le conducteur n'a pas reçu de contravention pour l'accident.