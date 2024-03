Voilà trois mois que la chaîne Youtube "Vilebrequin" n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Sylvain Levy et Pierre Chabrier ont, d’un accord commun, décidé de mettre un terme à sept années de folies et de cascades en tout genres, mais cela ne veut pas dire que le duo a disparu pour autant…

Ceux qui suivent toujours la chaîne ont probablement eu un sursaut énorme lorsqu’ils ont aperçu la notification, il y a une dizaine de jours, d’une nouvelle vidéo signée Vilebrequin et elle-ci concerne un projet bien particulier. Il s’agit en fait de la bande annonce de la nouvelle saison de Top Gear France qui revient après deux ans d’absence et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle envoie du lourd ! Difts, crashs, supercars et aucun complexe au volant, il s’agit ni plus ni moins d’un Vilebrequin grandeur nature. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le renouveau ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que Sylvain et Pierre ont été annoncés comme étant les nouveaux présentateurs de l’émission, laissant sur la touche le trio Lellouche-Jouanny-Larret Menezo (alias le Tone) qui furent rejoints par Luc Alphand à partir de la saison 7. Philippe Lellouche est d’ailleurs revenu sur ce changement de casting en décembre 2023 sur Europe 1 :

"On l'a fait huit ans avec Bruce Jouanny et Le Tone. J'ai adoré faire ça. C'était une émission parfaite pour moi, des mecs un peu en roue libre. On faisait à peu près ce qu'on voulait et cétait magnifique. On jouait avec des petites voitures, mais grandeur nature. Cependant, Il faut changer d'ère de temps en temps. Ce sont les mômes de Vilebrequin qui vont faire ça et je trouve cela très bien. Faut qu'ils essayent, on est tous remplaçables".

Les nouveaux animateurs apportent, avec eux, leur lot de nouveautés et à ce titre, l’émission fait également peau neuve. Comme indiqué dans le teaser, chaque épisode sera désormais centré sur un thème particulier (rallye, police, road trip etc…) avec en prime un essai de voiture et une nouvelle séquence intitulé le "BBQ Challenge". Durant ce dernier, des personnalités seront installées autour d'un barbecue sur un circuit de l'ouest parisien où ils devront se défier chacun leur tour au volant d'une Dacia Logan de compétition, avec son moteur 4 cylindres et ses 120 chevaux. En revanche, le fameux "Stig", le pilote de course apprivoisé et à l’identité tenue secrète (si iconique dans Top Gear UK) occupera dorénavant un rôle mineur et n’apparaîtra que dans quelques épisodes.

La version française de l'émission culte existe depuis 2015.

Une avalanche d’invités

En parlant des célébrités, celles-ci seront nombreuses. Plus d’une trentaine ont déjà été officialisées dont les légendes des rallyes Sébastien Loeb et Ari Vatanen mais aussi l’humoriste Ahmed Sylla, Ramzy, Camille Combal, Arnaud Tsamère, Adil Rami, Loïc Duval, Julien Arruti, Arnaud Ducret ou encore les jeunes pilotes Théo Pourchaire et Doriane Pin pour ne citer qu’eux. L’humoriste et comédien Vincent Piguet sera également de la partie et incarnera un expert-comptable assez particulier…

Le premier épisode de cette neuvième saison sera diffusé dans deux jours, le 15 mars 2024, sur RMC Découverte. Le Duo de Vilebrequin prendra la route en direction de l'Allemagne avec pour destination le mythique circuit du Nürburgring, aussi appelé "l’enfer vert". Ils seront accompagnés par Ahmed Sylla puis Julien Arrutti dans cette aventure. Ne le ratez surtout pas !