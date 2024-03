La stratégie "achetez-en un, recevez-en un gratuitement" est une tactique de marketing intelligente pour favoriser les affaires, mais il n'est pas fréquent de la voir appliquée aux voitures d'occasion. De plus, nous ne pensons pas l'avoir jamais vue appliquée à des voitures de cette catégorie. Pourtant, un concessionnaire de Floride offre actuellement une Rolls-Royce Wraith gratuite à quiconque achète la Bugatti Chiron qu'il a en stock. Cette proposition nous paraît tout à fait séduisante.

Naples Motorsports a publié une "offre spéciale" sur Facebook en début de semaine, indiquant qu'elle offrirait gratuitement une Wraith 2018 à quiconque achèterait la Bugatti Chiron de 2021 qu'ils ont en stock. La Chiron en question semble être en très bon état, avec un peu plus de 3 200 km au compteur et un extérieur bicolore Grenade et Glacier.

La Rolls-Royce est, par coïncidence, très similaire, avec un revêtement extérieur bicolore argent et marron. Selon le site web de Naples Motorsports, elle a parcouru plus de 27 300 km.

Il est difficile d'évaluer la valeur d'une Chiron, étant donné le peu d'exemplaires disponibles sur le marché et les caractéristiques uniques de chaque exemplaire. Naples Motorsport demande ici 3,85 millions de dollars (3,4 millions d'euros) pour la Chiron. Elle a également moins de kilomètres que les autres voitures, ce qui pourrait expliquer son prix plus élevé.

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Le scénario le plus probable est que le prix de la Rolls a déjà été pris en compte dans le prix de la Bugatti. Si l'on soustrait le prix de la Rolls de celui de la Bugatti, on obtient environ 3,6 millions de dollars, ce qui correspond davantage aux autres Chiron actuellement sur le marché.

Même si cette offre promotionnelle "achetez-en une, obtenez-en une gratuitement" n'est peut-être pas aussi alléchante qu'elle en a l'air, nous félicitons ce concessionnaire qui a su sortir des sentiers battus pour inciter des clients potentiels à franchir le pas de la porte de sa concession.

