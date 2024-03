Née en 1949 et formalité obligatoire depuis 1986, la carte verte et la "vignette verte" sont sur le point de disparaître de nos pare-brises. En effet, à partir du 1er avril, le justificatif d'assurance sera désormais dématérialisé.

Il s'agit d'une petite révolution qui aura un impact dans le quotidien des conducteurs mais également dans les relations assureurs-assurés.

Un nouveau système ignoré par 37% des Français

Jusqu'à présent, lors d'un contrôle, les conducteurs de l'hexagone devaient présenter la carte verte (attestation d'assurance) ainsi que la petite "vignette" (certificat d'assurance) présente et visible sur le pare-brise. Mais à partir du 1er avril, lors d'un contrôle de routine, policiers et gendarmes devront simplement vérifier que l’immatriculation figure bien au fichier des véhicules assurés (FVA).

Seulement, d'après une étude menée par Leocare Assurances en collaboration avec Poll&Roll (sondage mené auprès de 1 000 Français (18-65+) du 8 au 11 mars 2024), plus d'1 Français sur 3 ignore l'entrée en vigueur de la réforme. Effectivement, 37 % des Français assurés ne se doutent pas que l’attestation d’assurance auto sera bientôt entièrement dématérialisée. De plus, 17 % déclarent même ne pas savoir ce qu’est la carte verte, un document jusque-là obligatoire pour pouvoir circuler en toute légalité.

La faute aux assureurs ?

Selon le sondage de Leocare et Poll&Roll, la principale cause de ce pourcentage serait un manque d'information de la part des compagnies d'assurances auprès de leurs clients. Plus de 72% des Français indiquent ne pas avoir été informés par leur assurance de l’entrée en vigueur de la réforme.

"Afin de faciliter la transition vers la dématérialisation, les professionnels de

l'assurance doivent impérativement prendre des mesures pour informer leurs clients des évolutions à venir. Un plan d’action doit être déployé,

tenant compte des différents canaux de communication utilisés par les assurés et intégrant une assistance personnalisée, avec des FAQ, du

livechat, ou des hotlines dédiées" - Christophe Dandois, CEO de Leocare Assurances

Un manque de communication et d'assistance de la part des assureurs envers leurs clients, sachant que 90% des Français attendent de leur assurance qu’elle mette en place un service d’information proactif par mail et SMS (49 %), courrier (34 %) ou téléphone (7 %), selon Leocare.

La dématérialisation : une mesure appréciée des Français

Malgré un manque d'information concernant l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme à partir du 1er avril, les Français perçoivent d'un bon œil la dématérialisation de la carte verte. En effet, 58% d'entre eux estiment que ce nouveau système sera plus fiable que l'ancien. De plus, 63% considèrent qu’il contribuera à limiter la fraude.

Voici, d'après le sondage, les nombreux avantages que peut apporter la dématérialisation de la carte verte au quotidien :

la réduction du risque de perte ou de vol de la carte verte (54 %)

la mise à jour automatique des informations (52 %)

la diminution du nombre de documents imprimés (44 %)

Depuis le 14 février, le permis de conduire est désormais disponible en version dématérialisée

Dans l'étude menée par Leocare Assurances et Poll&Roll, les Français ont également été interrogés sur les documents qu'ils aimeraient voir dématérialisés.

la carte grise (44 %)

le permis (37 %)

la carte d’identité (31 %)

Sachant que ces deux derniers sont déjà disponibles en version dématérialisée. En effet, depuis le 14 février, la carte d'identité et le permis de conduire existent en version numérique grâce à l'application du gouvernement "France Identité".