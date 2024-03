Le propriétaire d'une Ferrari a intenté un procès au constructeur automobile devant le tribunal de district des États-Unis pour n'avoir pas réparé correctement un défaut de freinage. L'action en justice affirme que le constructeur n'a pu fournir qu'une solution "provisoire" au problème, ce qui fait que les propriétaires conduisent maintenant des voitures présentant des risques.

Iliya Nechev a acheté sa 458 Italia 2010 en 2020 et affirme avoir rencontré des problèmes de freinage dès le premier jour. L'action en justice décrit un incident au cours duquel Iliya Nechev a tenté de négocier un virage à 90 degrés en descendant une pente, mais la voiture n'a pas ralenti lorsqu'il a appuyé sur les freins. Un concessionnaire Ferrari lui a dit que c'était "normal", selon la plainte.

En octobre 2021, Ferrari a lancé un rappel volontaire pour les modèles 458 Italia, 458 Speciale (photo ci-dessus), 458 Speciale Aperta, 458 Spider, 488 GTB et 488 Spider. La société a découvert que le liquide de frein pouvait s'échapper du système et provoquer une perte partielle ou totale de la puissance de freinage, mais à l'époque, Ferrari ne connaissait pas la cause du problème.

La société a procédé à un second rappel à la mi-2022 pour une perte de la fonction de freinage affectant plus de 23 000 voitures datant de l'année modèle 2005. Ferrari avait découvert que le bouchon du réservoir de liquide des véhicules concernés n'était peut-être pas correctement ventilé. Cela pouvait provoquer une dépression à l'intérieur du réservoir, entraînant une fuite.

Ferrari a résolu le problème en installant un nouveau bouchon de réservoir et en mettant à jour le logiciel. Le rappel concerne tous les modèles, de la 612 Scaglietti à la Roma, mais n'inclut pas les gammes 458 et 488 visées par le rappel précédent.

Le procès de Nechev prétend que Ferrari n'aurait pu résoudre le problème qu'en remplaçant le maître-cylindre. Il affirme également que Ferrari n'a pas informé les clients de l'étendue du défaut de freinage.

Un porte-parole de Ferrari a fait la déclaration suivante à Motor1 lorsqu'il a été contacté pour un commentaire :

"La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre priorité absolue. Nous appliquons des directives strictes en matière de sûreté et de sécurité afin de garantir que nos véhicules respectent toujours les spécifications d'homologation."

