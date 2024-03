La directrice générale de la F1 Driver Academy, qui est l'épouse du patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, s'est retrouvée au centre d'une tempête médiatique en décembre dernier, après l'annonce de la FIA, sur le fait qu'elle examinait un conflit d'intérêts potentiel entre eux.

Cette décision fait suite à un article de presse suggérant que des informations confidentielles ont été échangées entre les deux hommes et que des équipes se sont plaintes auprès de la FIA. Ces deux accusations ont été fermement démenties par la suite.

L'affaire a été rendue publique suite à la déclaration suivante de la FIA : "La FIA est consciente des spéculations médiatiques centrées sur l'allégation d'informations de nature confidentielle transmises à un directeur d'équipe de F1 par un membre du personnel de la FOM. Le département de conformité de la FIA étudie la question".

Bien que les Wolff ne soient pas nommés dans la déclaration, il était évident que l'organe directeur se référait à eux, et leur identité a également été communiquée aux médias.

Mais, à la suite de l'énorme réaction à cette affaire, qui a vu les neuf rivaux de Mercedes déclarer qu'ils ne s'étaient pas plaints auprès de la FIA, l'instance dirigeante a rapidement fait marche arrière.

À peine 48 heures après sa déclaration initiale, elle a déclaré que l'affaire était close, car il n'y avait pas lieu de répondre, et que les faits ne justifiaient même pas l'ouverture d'une enquête formelle.

Ce recul n'était pas suffisant pour Susie Wolff, en particulier, qui estimait que la réputation de la FIA avait déjà été gravement entachée par le fait qu'elle avait décidé de déclarer publiquement qu'elle évaluait l'affaire.

À l'époque, elle a écrit sur les médias sociaux : "J'ai peut-être été le dommage collatéral d'une attaque infructueuse contre quelqu'un d'autre, ou la cible d'une tentative ratée de me discréditer personnellement, mais j'ai travaillé trop dur pour que ma réputation soit remise en question par un communiqué de presse infondé."

On s'est également interrogé sur la source de l'article de presse initial qui a déclenché l'action de la FIA, et sur le fait de savoir s'il provenait de l'organe directeur lui-même.

En l'absence d'excuses publiques de la part de la FIA, Susie Wolff a décidé de saisir les tribunaux français pour tenter de mettre en lumière les accusations portées contre elle.

La FIA abandonne l'enquête sur Toto et Susie Wolff

Dans un message publié sur les réseaux sociaux avant le Grand Prix d'Australie, elle a déclaré : "Je peux confirmer que j'ai personnellement déposé une plainte pénale devant les tribunaux français le 4 mars en relation avec les déclarations faites à mon sujet par la FIA en décembre dernier.

Je pense que, plus que jamais, il est important de se lever, de dénoncer les comportements inappropriés et de veiller à ce que les personnes soient tenues de rendre des comptes.

"Il n'y a toujours pas eu de transparence ou de responsabilité en ce qui concerne la conduite de la FIA et de son personnel dans cette affaire.

La gestion des événements de décembre dernier par la FIA a fait l'objet d'une nouvelle intrigue en début de semaine, lorsque l'instance dirigeante a annoncé que, dans de telles circonstances, elle avait pour politique de garder les choses à huis clos.

Alors que le comité d'éthique et le responsable de la conformité de la FIA examinent une série de plaintes récentes, dont deux concernant le président Mohammed Ben Sulayem qui a été blanchi, il a déclaré que la politique de la FIA était de ne pas révéler de détails en public.

En ce qui concerne les événements récents, la FIA a déclaré :

"À la FIA, les demandes de renseignements et les plaintes sont reçues et gérées par le Compliance Officer et, le cas échéant, par le comité d'éthique.

Les deux organismes fonctionnent de manière autonome et garantissent une stricte confidentialité tout au long du processus.

En conséquence, et de manière générale, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la réception d'une plainte spécifique et il est peu probable que nous soyons en mesure de fournir d'autres commentaires sur les plaintes que nous pourrions recevoir de la part de l'une ou l'autre des parties".