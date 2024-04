Le 17 avril 1964 est un jour que la plupart des fans de Mustang connaissent très bien. C'est en effet à cette date que Ford a présenté pour la première fois au monde sa nouvelle "pony car" à l'occasion de l'Exposition universelle de New York. Les mathématiques élémentaires nous apprennent que 2024 marquera le 60ème anniversaire de cet événement. Ford n'a pas vraiment besoin d'une raison pour créer un pack spécial Mustang, mais en ce qui concerne les raisons, le 60ème anniversaire en est une très bonne.

C'est pourquoi Ford est présent au salon de l'automobile de New York cette année. Cependant, l'ensemble n'est pas officiellement dévoilé, cela se fera le 17 avril. Il y a que l'annonce officielle et les images teasers qui nous parviennent du salon, pour que l'ambiance rétro new-yorkaise perdure. À ce propos, les images du teaser ne montrent pour l'instant que des badges à thème rétro, et oui, nous les avons améliorées dans Photoshop avant de les poster, juste pour être sûrs. Nous avons des badges 5.0 et GT sur un fond rayé rouge, ainsi qu'un rendu d'un badge 60 Years en forme de chevron qui ornera probablement les voitures spéciales.

Pour l'instant, c'est tout ce que Ford souhaite partager. Il s'agit bien d'un pack d'apparence, et l'on peut donc supposer que le V8 5.0 litres de la GT, qui développe 480 chevaux (486 avec l'amélioration de l'échappement), ne changera pas. Les détails seront communiqués lors d'un événement spécial organisé par Ford au Charlotte Motor Speedway en Caroline du Nord, où les propriétaires de Mustang et les fans peuvent s'inscrire pour prendre part à l'aventure. Ford promet des expériences sur circuit, des balades en drift, la présence d'un grand nombre de Mustangs spéciales et de pilotes de course Ford Performance, ainsi qu'un premier aperçu du 60th Anniversary Appearance Package.

L'annonce intervient alors que Ford révèle que la Mustang a conservé son titre de voiture de sport la plus vendue au monde pour 2023.