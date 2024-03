Alors que McLaren vient de changer de propriétaire, le constructeur de supercars est prêt à dévoiler en avant-première son futur design. Le constructeur s'est en effet inspiré de presque tous les aspects de son passé, notamment la Formule 1, les courses Can-Am et, bien sûr, l'emblématique McLaren F1, pour élaborer sa nouvelle philosophie de conception.

Les visages des futurs modèles McLaren continueront à présenter un nez bas et deux éléments symétriques distincts. La nouvelle 750S en est un excellent exemple avec son unité phare/prise d'air intégrée, mais l'entreprise n'a pas voulu dire précisément à quoi cela ressemblerait sur ses modèles de nouvelle génération.

Le profil latéral du teaser semble plus net et plus défini que celui de la 750S dans les esquisses. La courbe descendante de la portière est plus profonde, créant un renflement plus prononcé de l'aile avant, tandis que le toit est plus plat, s'écoulant plus doucement vers le pont arrière.

Le long porte-à-faux arrière couvrira la partie arrière ouverte et exposée qui prévaut sur la gamme actuelle de voitures, ce qui aide à dissiper la chaleur. Les futurs modèles McLaren accentueront leur largeur et leur hauteur de caisse plus basse grâce à des éléments de design horizontaux, tels que des diffuseurs et d'autres éléments aérodynamiques.

Le constructeur appliquera également sa nouvelle philosophie de conception à ses habitacles. Ils seront dotés de cockpits "enveloppants" sans compromettre la sensation d'espace qui résulte de l'intégration de surfaces concaves dans l'habitacle.

La semaine dernière, Bahrain Mumtalakat Holding Company, le fonds souverain du pays, a pris possession de McLaren Group, ce qui aidera le constructeur à investir dans de nouveaux produits et de nouvelles technologies. McLaren a été confronté à des problèmes financiers ces dernières années, mais une nouvelle direction l'aide à redresser la barre.

Sa nouvelle Hypercar pourrait être lancée dans le courant de l'année. Elle rapporterait plus de 1 000 chevaux grâce à un V8 hybride rechargeable. Elle arborera probablement ce nouveau style de design.