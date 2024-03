C'est officiel : McLaren Group a un nouveau propriétaire. Bahreïn Mumtalakat Holding Company, le fonds souverain du pays, a acquis l'intégralité du constructeur automobile, augmentant sa participation de 60 % à 100 %.

Il existe peu de détails clairs sur ce que cela pourrait signifier pour McLaren Automotive. Le président exécutif du groupe, Paul Walsh, a déclaré que cette décision "permettra de nous concentrer davantage sur la réalisation de notre plan d'affaires à long terme". Cela impliquera d’investir dans de nouveaux produits et technologies.

McLaren Automotive dispose désormais, probablement, du soutien financier dont elle a besoin pour financer le développement de futurs modèles et électrifier sa gamme. Le constructeur de supercars a rencontré des problèmes d’argent ces dernières années, vendant certains de ses véhicules historiques en 2022 pour financer la supercar Artura, qui s’avère être un nid à problèmes. Un an auparavant, McLaren a même dû vendre son siège social et son usine de Formule 1.

Le début d’une nouvelle ère prolifique ?

L'entreprise a eu un nouveau PDG en 2022 et a lancé le 750S en 2023, le successeur de la 720S à succès. Elle a également présenté une version actualisée de sa supercar à la fin de l'année dernière, transformant la GT en GTS.

Des rumeurs courent selon lesquelles l'entreprise pourrait lancer sa nouvelle hypercar d'ici la fin de l'année. McLaren est déjà en train de la "peaufiner" et cette dernière serait dotée d'un moteur V8 hybride rechargeable développant plus de 1 000 chevaux. De plus, la voiture devrait obtenir des portes papillon et un tout nouveau châssis en fibre de carbone avec des composants de suspension imprimés en 3D.

Quelques mois après que Michael Leiters ait pris la direction de McLaren, il a admis que les anciens modèles étaient des "produits non matures". Les nouveaux propriétaires devraient contribuer à apporter des fonds et de la stabilité au constructeur alors qu’il s'efforce de se développer, de s'adapter et d'améliorer la qualité des voitures. Espérons simplement que McLaren garde aussi son âme.