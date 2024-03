La petite commune de Beuzeville, située en Normandie, va connaître une sacrée agitation cet été. En mettant la fête annuelle du 14 juillet de côté, la ville va accueillir une manche du championnat de France de voitures à pédales, le 10 août 2024, pour la toute première fois.

Cette décision a été approuvée par la mairie locale suite au succès rencontré par une épreuve similaire qui s’est tenue à Pont-Audemer, l’an passé. Cette autre commune, qui se trouve à seulement 14 km de Beuzeville, avait relancé sa course de voitures à pédales après presque 10 ans d’absence et l’évènement n’est pas passé inaperçu comme l’a déclaré Jean-Louis Dine, l’adjoint au maire, auprès de Ouest France :

"Le directeur des services techniques, qui vient de Pont-Audemer, a vu que la course de voitures à pédales renaissait à Pont-Audemer et lorsqu’elle a eu lieu, c’était noir de monde. Puis il s’est dit : et pourquoi pas ici ? En tout cas je pense que beaucoup de personnes vont venir voir ça."

Pour Adrien Caillet, le trésorier de la FFCVP (Fédération française des clubs de voitures à pédales), tenir une course de ce type à Beuzeville lui semble également logique comme il l’a affirmé au quotidien régional :

"Notre fédération compte plus de 300 licenciés et 120 voitures. Nous avons un championnat de France, une coupe de France, et les 24 heures de Vimoutiers tous les deux ans. Beuzeville a donc postulé pour être une des étapes du championnat et c’est tant mieux."

Des voitures à pédales mais pas que

Suite à l’annonce, une vingtaine de voitures seront attendues au départ mais tous les coureurs devront être licenciés. Les équipes seront composées de un à quatre membres qui pourront se relayer dans le second cas. Le parcours sera une boucle de 800 mètres et les voitures devront également cochés quelques cases du règlement.

Elles devront toutes avoir 4 roues, faire un maximum de 3 m de long et 1 m de large. Une fois la course terminée, trois classements seront effectués : celui du meilleur temps, de l’esthétisme et même le mélange des deux. La course se tiendra sur 2 heures, soit le samedi 10 août de 17 h à 19 h, suivie de la remise des prix. Pour ceux qui préfèrent les vraies voitures de course, rappelons que Beuzeville est aussi impliqué dans le rallye de Beuzeville-Honfleur qui se déroule depuis 7 ans en national (et 20 en régional). La 8e édition devrait se tenir en novembre.