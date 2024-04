Il est parfois difficile de diagnostiquer un problème moteur. Et parfois, ce n'est pas un, ni deux, ni même trois gros trous qui vous permettent d'identifier le problème.

Ce moteur Nissan prélevé sur un Infiniti Q50 Hybrid 2017 présente quatre "orifices d'inspection" imprévus à la suite d'une défaillance catastrophique qui a dû être impressionnante à vivre en temps réel.

Regardez attentivement la photo en haut de cet article, et plus particulièrement le gros trou dans le bloc. Il s'agit en fait de deux trous, et d'un troisième avec une tige cassée qui dépasse en haut de la photo. Une fois la caméra passée en dessous, on voit le trou numéro quatre creusé dans le carter d'huile. Ce V6 de 3,5 litres a clairement explosé dans un grand fracas.

Attention, il ne s'agit là que des dégâts visibles avant le début du démontage. Comme pour les autres vidéos de la chaîne YouTube I Do Cars, nous commençons par la moitié supérieure du moteur. Et il n'a pas l'air si mal en point que ça. On trouve parfois des morceaux de métal, mais les culasses sont assez propres et les arbres à cames ne présentent pas une usure démesurée. Mais au fur et à mesure que les pièces se détachent, les choses empirent. Des masses de métal sont coincées dans et autour des pignons de came, et les lobes de came montrent plus d'usures une fois qu'ils sont sortis et inspectés. Pour retirer le carter de distribution, il faut faire tomber le carter d'huile, et comme vous pouvez le deviner, il est rempli de morceaux de métal.

C'est là que le démontage devient intéressant. Une fois les culasses enlevées, il devient évident qu'à un moment donné, quelqu'un aux compétences douteuses a travaillé sur le moteur. Les marques de frottement sur le pont semblent provenir d'un outil de meulage, peut-être utilisé pour nettoyer la surface avant de réinstaller un joint de culasse. Il y a également un tuyau de refroidissement qui a été réinstallé avec du silicone prolifique au lieu de joints d'étanchéité. Cela a-t-il pu contribuer à la défaillance ? Il est impossible de le dire, mais les réparations sommaires n'ont sans doute pas arrangé les choses.

Bien sûr, la tête d'affiche de cette visite du VQ35 est le bas de pompe, et le mot "détruit" est loin d'être suffisant pour le décrire. L'un des pistons est pratiquement transformé en crêpe. Deux autres pistons sont gravement endommagés, et les autres présentent une usure considérable. Le bloc est rongé, le vilebrequin est déchiré et les bielles sont soit tordues, soit cassées. C'est le moteur le plus bizarre que nous ayons vu depuis longtemps.

Quelle est la cause de ces dégâts ? L'événement précis n'est pas connu, mais tout porte à croire qu'une conduite prolongée avec une huile inadaptée a fini par tuer ce moteur. Et il ne s'agit probablement pas d'une surprise. Un roulement a pu tourner, peut-être à cause d'un joint de culasse mal ajusté qui a laissé échapper du liquide de refroidissement dans l'huile. Au fur et à mesure que le moteur tournait, le métal du roulement s'est répandu dans le moteur, provoquant une usure accrue des composants vitaux et aboutissant à la situation que nous connaissons ici. Au vu des preuves, c'est l'explication la plus plausible.

La morale de cette histoire est qu'il faut vérifier son huile et la changer régulièrement. C'est beaucoup, beaucoup moins cher que de reconstruire ou de remplacer un moteur.