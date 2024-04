Une nouvelle voiture unique fabriquée à la main a quitté l'atelier Cambiano d'Automobili Pininfarina. Elle s'appelle Battista Reversario et les designers d'Automobili Pininfarina l'ont conçue sur mesure en collaboration avec le client (qui est resté anonyme).

Inspirée par le Battista Anniversario, la Reversario se distingue par sa combinaison de couleurs particulière, créée pour être l'inverse du thème de design exclusif inspiré par la tradition Pininfarina. La partie inférieure de la carrosserie est donc réalisée en Bianco Sestriere brillant, tandis que la partie supérieure est en Grigio Antonelliano brillant.

Un miroir réfléchissant

La Battista Reversario, qui, selon Dave Amantea, Chief Design Officer d'Automobili Pininfarina, représente l'expression ultime des "Dream Cars" de l'atelier, joue avec l'Anniversario dès son nom, en le retournant et en le rappelant. Ainsi, dans les couleurs également, il s'agit d'une sorte de miroir réfléchissant ou de jumeau inversé.

Le Pininfarina Battista Reversario et l'Anniversario

À l'intérieur, les sièges Pilota sont matelassés en Alcantara blanc sur blanc avec un dossier perforé en Iconica Blu, tandis que l'habitacle est principalement noir.

L'intérieur de la Pininfarina Battista Reversario

Un élément intéressant qui laisse son propriétaire dans l'expectative est le set de bagages assorti à la supercar et composé de trois pièces qui reflètent son style de vie : la mallette d'affaires, le sac de week-ends et le sac de soirées.

Quatre moteurs électriques indépendants

La Battista Reversario, comme la Anniversary, est une Hyper GT électrique qui utilise une batterie lithium-ion haute capacité de 120 kWh contenue dans un boîtier en fibre de carbone.

Quatre moteurs électriques indépendants à hautes performances, un par roue, sont associés au Full Torque Vectoring, au contrôle électronique de la stabilité et à un différentiel logiciel qui permet au conducteur de personnaliser la puissance délivrée et les réactions de la voiture. Le conducteur a également le choix entre cinq modes de conduite (Calme, Pur, Énergique, Furieux et Caractère).

La Battista Reversario est capable de passer de l'arrêt à 100 km/h en seulement 1,86 seconde et à 200 km/h en 4,75 secondes.