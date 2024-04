Le grand Marcello Gandini est décédé récemment. Ses créations les plus célèbres incluent la Lamborghini Miura, la Lamborghini Countach et la Lancia Stratos qui ont été créées alors qu'il était designer en chef chez Bertone. Mais à partir de 1980, l'italien est devenu un concepteur automobile indépendant...

Nous avons pu récemment admirer un design jusqu'alors peu connu du grand maître italien dans le cadre du "Car Design Event" à Munich. Ce concept a été conçu par Gandini en 1985 comme une sorte de prototype pour le successeur de la Countach. Il manque un véritable intérieur, tout comme un moteur mais la mise en œuvre de Lamborghini était trop lente pour "Signore Gandini", qui a alors proposé le design de cette Cizeta.

Galerie: La Cizeta V16T (1985) de Marcello Gandini

7 Photos

Cizeta est un constructeur, aujourd'hui relativement méconnu, qui a été fondé à la fin des années 1980 par l'ancien pilote d'essai et ingénieur de Lamborghini Claudio Zampolli, et le célèbre compositeur Giorgio Moroder est ensuite devenu donateur. L'objectif à l'époque était de développer une super voiture de sport sans précédent.

Le résultat fut la V16T et ses 16 cylindres, dont seulement 10 exemplaires furent produits et qui présentaient des caractéristiques assez intéressantes pour l'époque. Et ce look ne vous rappelle rien ? Si vous pensez à la Diablo (voir ci-dessous), vous avez absolument raison. Gandini lui-même considère cette V16T comme une sorte de prototype du successeur de la Countach.

Galerie: Lamborghini Diablo 30th Anniversary

5 Photos

Une future inspiration ?

Le deuxième Car Design Event a eu lieu il y a quelques jours et de nombreux designers automobiles, journalistes et étudiants en design ont été invités pour l'occasion. Ils se sont rencontrés au Business & Drivers Club exclusif à Munich pour discuter des tendances actuelles et futures du monde automobile. Les sujets comprenaient les futures voitures et prototypes, la créativité, l'impact de l'IA sur la conception et le potentiel des drones.

Parmi les participants à l'événement figuraient Achim Badstübner (Mercedes-Benz), Andreas Bovensiepen (Alpina), Ulrich Hackenberg, David Hilton et Marcus Holzinger (Hote/Elegend), Won Kyu Kang (Kia), Felix Kilbertus (Pininfarina), John Krteski ( Genesis et Supernal), Andreas Mindt (Volkswagen) et de nombreux autres designers et dirigeants de premier plan. Plus de 50 journalistes internationaux de haut niveau et un nombre égal de concepteurs automobiles ont pris part à l'événement.

Galerie: Lamborghini Countach (1972-1990)

34 Photos

Plusieurs premières marquantes ont eu lieu lors de cet événement. Les véhicules présentés comprenaient la Volkswagen ID.2all, la Kia EV5 (première européenne), les Kia PV 1 et PV 7 (premières européennes), le concept Supernal (première européenne), le concept Genesis Speedium Giro (première mondiale), la nouvelle Hyundai Santa Fe, la Bentley Bentayga Mulliner, la Pagani Huayra Codalunga (première allemande), la Hopium Machina (première allemande), la FAT Le concept 919 Snowcat (première allemande), le concept Mercedes-Benz One-Eleven et le concept Cizeta-Moroder de Marcello Gandini.

L'événement de design automobile était organisé par Jens Meiners et Des Sellmeijer. Voici ce que ce dernier a déclaré :

"On s'est appuyé sur le succès du Car Design Event de 2023 et l'événement de cette année comble le fossé entre les événements uniques aux constructeurs et les événements multimarques à grande échelle, tels que les Legacy Motor Shows. Il rassemble plus de 50 designers du monde entier dans une ambiance détendue."

Meiners ajoute : "Nous sommes très satisfaits de la réaction des médias, de la science et de l'industrie automobile. Je pense que nous avons réussi à rassembler les meilleurs talents dans tous les domaines."

Peut-être que les futurs grands noms du design automobile vont s'inspirer de cette superbe Cizeta V16T pour leurs futures créations...