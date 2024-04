Le dérouillage au laser est ce qui se rapproche le plus de la magie. Grâce à lui, ce vieux Toyota 4Runner rouillé semble tout droit sorti de la chaîne de montage.

La chaîne YouTube I Am Detailing a récemment eu l'occasion d'effectuer un nettoyage complet et une remise à neuf esthétique d'un 4Runner de troisième génération, en utilisant tous les outils sophistiqués à sa disposition pour y parvenir. Après avoir éliminé la saleté et l'huile à l'aide d'un jet de glace carbonique, la chaîne a recours à une machine de nettoyage au laser très puissante de 1 000 watts qui, d'après la description de la vidéo, coûte plus de six chiffres.

Le technicien laser ne néglige aucun détail et passe en revue chaque centimètre du dessous de la voiture et des passages de roue pour éliminer la moindre trace de rouille de ce 4Runner. Outre la protection du soubassement et de la structure de la carrosserie, le laser élimine également la rouille superficielle sur les rotors de frein, les étriers et, à l'arrière, les tambours. Tout cela est incroyablement satisfaisant à regarder.

Après le traitement au laser, le 4Runner subit un lavage complet, une correction de la peinture, une mise au point et un revêtement en céramique. Au vu du produit fini, il semble que l'atelier ait également repeint tous les panneaux du dessous de caisse dont la peinture avait été décapée par le nettoyeur laser.

Le résultat est un 4Runner vieux de 30 ans qui semble avoir traversé le temps sans jamais avoir été conduit. Tous les métaux, plastiques et panneaux peints sont impeccables. Nous sommes particulièrement jaloux de celui qui prendra livraison de ce SUV. Espérons qu'ils continueront à l'utiliser comme Toyota l'a prévu : comme un char d'assaut prêt à tout pour aller partout.